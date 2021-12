Nintendo Switch Online recibe cinco juegos más de Sega Genesis

Los suscriptores del servicio Switch Online con la expansión que les da acceso a juegos de Nintendo 64 y Genesis ya pueden disfrutar más títulos de la consola de Sega.

Nintendo lanzó cinco juegos más para este servicio el jueves 16 de diciembre de 2021. Son los siguientes:

Altered Beast

ToeJam & Earl

Thunder Force II

Dynamite Headdy

Sword of Vermillion

Entre estos se destaca la inclusión de Altered Beast, un título tan icónico de Sega Genesis que a muchos les extraño no verlo en el listado de juegos que llegaron de lanzamiento a la expansión del servicio Nintendo Switch Online.

Pueden verlos en acción en este tráiler.

Gracias a esto, el número de juegos de Sega Genesis en Nintendo Switch Online ahora es 19. Los demás son Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, y Strider.

Recientemente se agregó al servicio el juego de Nintendo 64 Paper Mario y anunciaron que a comienzos de 2022 llegará Banjo-Kazooie. También estamos a la espera de la llegada de F-Zero X, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf, Pokémon Snap y The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

La pregunta que ahora tenemos es: ¿piensan volver a lanzar juegos de NES y SNES para Nintendo Switch Online? Esperamos que sí. Hay muchos otros clásicos de esas consolas que queremos jugar.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube