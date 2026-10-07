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Cities: Skylines – Expanded Edition anunciado con mejoras dedicadas para Nintendo Switch 2

Cities: Skylines salvó el género de los simuladores de construcción y podrás revivir dicha experiencia mejorada en Switch 2.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Paradox Interactive y Tantalus Media anunciaron Cities: Skylines – Expanded Edition para Nintendo Switch 2 y llegará el 28 de octubre del 2026. Cities: Skylines – Expanded Edition presenta imágenes mejoradas, mejor rendimiento, herramientas de construcción ampliadas y nuevas formas de jugar. Si posees la versión original de Nintendo Switch, puedes obtener un descuento del 70% en esta edición hasta el 28 de abril del 2027.

Optimizado y ampliado para Nintendo Switch 2, Cities: Skylines – Expanded Edition invita a los jugadores a construir, administrar y expandir la ciudad de sus sueños. Comienza con algunas carreteras y haz crecer tu ciudad hasta convertirla en un centro metropolitano con vecindarios, servicios públicos, políticas cívicas y las necesidades siempre cambiantes de miles de ciudadanos.

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  • 25 mosaicos para construir: expande tu ciudad en un área mucho más grande, mayor que el límite original de nueve mosaicos.
  • Editor de mapas: crea y personaliza tus propios paisajes y mapas antes de comenzar a construir.
  • Mejoras en la experiencia del usuario: utiliza una ubicación precisa, un indicador de distancia y opciones de ajuste actualizadas para una construcción más refinada.
  • Panel de controles ambientales: ajusta los elementos atmosféricos en tiempo real, incluida la hora del día, la lluvia, la niebla y el color ambiental.
  • Herramienta de selección rápida: cambia rápidamente entre herramientas y activos esenciales para una gestión más fluida de la ciudad.
  • Opciones de gráficos: elije entre una opción de rendimiento dirigida a 60 fotogramas por segundo con configuración de calidad ajustada y mejorada, o una opción de calidad dirigida a 30 fotogramas por segundo y priorizando la fidelidad visual.
  • Compatibilidad con teclado y mouse: construye con teclado y mouse junto con configuraciones de controles tradicionales.
  • 10 expansiones de contenido descargable y paquetes de contenido incluidos: expande tu ciudad con una colección de contenido adicional incluido en la edición ampliada, desde las expansiones “After Dark”, “Snowfall”, “Green Cities” y “Sunset Harbor” hasta “Map Pack 3”, “Country Road”, “Pearls from the East”, “Deep Focus Radio”, “Villancicos, velas y dulces” y “Match Day”.

El distribuidor Paradox Interactive también lanzará el anunciado LEGO Skylines para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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