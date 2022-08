Indie on Focus – Citizen Sleeper

¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Es este cuerpo de carne y hueso? ¿Es nuestra mente? Estas preguntas que han formado la base de la filosofía por miles de años han sido trasladadas al campo de la ciencia ficción. ¿Podemos seguir siendo “nosotros mismos” en un cuerpo artificial? Si nuestra mente está formada de datos, ¿pueden estos ser copiados? ¿Una copia de nuestra mente puede ser considerada humana? El género ‘cyberpunk’ ha explorado estas ideas en toda clase de novelas, películas y hasta videojuegos. El protagonista del reciente juego independiente Citizen Sleeper podría hacerse las mismas preguntas, pero está muy ocupado tratando de sobrevivir al capitalismo para preocuparse por eso.

Desde su lanzamiento en mayo de 2022, este juego ha llamado la atención de los amantes de los títulos indies y las buenas historias de ciencia ficción a pesar de su minimalista presentación. Ahora que lanzaron el primero de sus DLC gratis, es un buen momento para conocer Citizen Sleeper y descubrir qué lo hace tan especial.

Somos un ‘sleeper’, una copia de una mente humana en un cuerpo artificial. Nuestro ‘original’ nos vendió a una corporación para la que nos convertimos en un esclavo. Logramos huir, pero ahora estamos atrapados en una estación espacial llamada El Ojo. Si queremos sobrevivir, tenemos que trabajar, buscar cómo no sucumbir a nuestra obsolescencia programada y escondernos de los cazarrecompensas enviados por quienes creen ser nuestros dueños.

Una obra de literatura ‘cyberpunk’ combinada con un juego de mesa

Esa es la mejor forma de describir este título. En esencia, Citizen Sleeper es una aventura de texto en la que usamos dados para determinar el éxito de nuestras acciones. Sabemos que esa descripción probablemente ahuyentó a muchos de ustedes, pues leer y arrojar dados no es algo que muchos asocian con un videojuego divertido. Pero si le hacen caso a ese impulso, se van a perder de una gran experiencia.

Cada ‘ciclo’ (día), dependiendo de la condición actual del ‘sleeper’, recibimos de uno a cinco dados de seis caras. Debemos decidir en qué vamos a gastar estos dados. Podemos usarlos en una gran variedad de actividades que van desde trabajos en los que ganamos dinero hasta completar favores que nos piden ciertos personajes.

Un 5 o un 6 aseguran un éxito incluso en las tareas más peligrosas, mientras que con un 1 o un 2 tenemos un 50% de posibilidades de obtener un resultado perjudicial, como perder energía o fracasar en un objetivo. Dependiendo del tipo de personaje que elijamos y las mejoras que obtengamos al subir de nivel —porque Citizen Sleeper también tiene elementos de juego de rol— podemos sumar o restar unidades al resultado de los dados en ciertas actividades.

Si las circunstancias llegan a estar muy mal, incluso podemos gastar dados intentando robar comida o los objetos que necesitamos, pero todas las acciones tienen consecuencias.

Un mal día en el que no tengamos una buena tirada de dados puede afectar negativamente a nuestro personaje, pero rara vez podemos decir que es su fin. Sí, este es un juego de supervivencia y administración de recursos, pero incluso si llegamos a “estar en la inmunda” se abren nuevas posibilidades de acción. Esto hace que Citizen Sleeper no sea un juego de perder o ganar, sino de crear nuestra propia historia en esta estación espacial. ¿Quién dice que una buena historia no puede ser triste o incluso trágica?

Capitalismo espacial

Cuando llegamos a El Ojo, han pasado algunos años desde que este lugar pasó por una especie de revolución socialista en la que los trabajadores le arrebataron el control del lugar a una corporación abusiva. Sin embargo, está cayendo de nuevo en las trampas del capitalismo. La posición del ‘sleeper’ es la de un refugiado, un inmigrante que prácticamente debe “empezar de cero” para sobrevivir.

Conoceremos personas que quieren aprovecharse de nuestra difícil posición para lucrarse y a otros que necesitan tanta ayuda como nosotros. Afortunadamente no faltarán aquellos que nos prestarán ayuda incondicional.

A medida que vivimos —o más bien, sobrevivimos— en la estación, nos familiarizamos con más personas y descubrimos los secretos que guarda El Ojo. Ganaremos acceso a sus sistemas computarizados, viajaremos a secciones olvidadas y encontraremos muchas sorpresas. Dependiendo de nuestras acciones la historia puede concluir de muchas formas diferentes. Podemos ayudar a cambiar el rumbo de la estación, escapar de ella, encontrar nuestro lugar en este mundo o descubrir destinos menos amables.

También hay misiones opcionales que revelan más sobre el trasfondo de este intrigante universo y presentan a nuevos personajes y lugares de El Ojo. No es necesario completar todas estas historias para llegar a uno de los finales. Pero todas están tan bien escritas y los personajes son tan interesantes que querremos hacerlo de todos modos.

Es posible que algunas decisiones y malas tiradas de dados nos impidan llegar al final de todas las historias que queremos, pero siempre podemos jugar otra vez. Citizen Sleeper no es un juego largo. Se puede terminar entre 6 y 8 horas y podemos dar variedad a una nueva partida eligiendo un tipo diferente de personaje con otras ventajas y desventajas iniciales. Aún así, jugar de nuevo implica repetir mucho contenido. Sería como volver a leer un libro que ya conocemos, aunque siempre podemos “pasar rápidamente las páginas” hasta los momentos que nos interesan.

El DLC gratuito Flux, agregado recientemente al juego, cuenta la historia de una nave de refugiados que llega a El Ojo buscando ayuda. Si decidimos ayudarlos, nos embarcamos en una aventura que continuará los temas de crítica al capitalismo y revolución contra una ideología corporativa que ve a los seres humanos como simples herramientas y productos con fines económicos. En el futuro tendremos dos expansiones más que terminarán de redondear la historia del ‘sleeper’ y esta estación espacial.

Citizen Sleeper es ‘cyberpunk’ del bueno

Sus simples sistemas de juegos y presentación básica no gritan ’cyberpunk’ de la forma en que lo hacen grandes títulos AAA u otros indies llenos de iluminación neón. Pero sus temas transhumanistas y dura crítica a las megacorporaciones dejan claro que entiende este subgénero mucho mejor que la mayoría.

Hemos visto a algunos comparar la experiencia de jugar Citizen Sleeper con la de “recostarse a leer un buen libro de ciencia ficción”. El enfoque en la lectura puede hacer válida esta comparación, pero tendría que ser un libro con un nivel de inmersión jamás visto en la literatura.

La libertad que nos da para elegir cómo intentamos sobrevivir, la forma en que el azar puede cambiar nuestro destino y la tensión resultante de eso es algo que no se puede experimentar en páginas sencillas. Además, el juego cuenta con un bello arte de estilo europeo en sus personajes y evocadoras melodías ambientales creadas por sintetizador. No es solo texto.

Pero antes de terminar de hablar sobre este maravilloso juego tenemos que mencionar su más grave defecto: no está traducido al español. Es una lástima porque creemos que todos los fanáticos de la ciencia ficción merecen experimentar esta historia, no solo aquellos que saben inglés. Otro problema mucho menor es su falta de compatibilidad con la pantalla táctil de Nintendo Switch y que no está disponible para teléfonos móviles. Su estructura resulta perfecta para ellos.

A pesar de eso, consideramos que Citizen Sleeper no solo es uno de los mejores títulos independientes de 2022, sino uno de los mejores juegos del año en general.

Copia digital de Citizen Sleeper para Nintendo Switch brindada por Fellow Traveler.