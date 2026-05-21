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Civilization VII es ahora una bestia completamente diferente gracias a la actualización ‘Prueba del tiempo’, permitiendo crear civilizaciones eternas

Mejor que la diplomacia.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Firaxis Games y 2K lanzaron la esperada actualización ‘Prueba del tiempo’ para Sid Meier’s Civilization VII. Se trata de la actualización más importante que ha recibido este juego de estrategia desde su lanzamiento en febrero, que redefine su funcionamiento y la forma de conseguir victorias. Cuando se lanzó Civilization VII, una de las diferencias más notables con respecto a los juegos anteriores de la saga era que los jugadores debían elegir una nueva civilización al entrar en una nueva era. Este cambio generó controversia en la comunidad de la franquicia, pero la actualización corrige dicho problema.

En lugar de cambiar de civilización, los jugadores podrán añadir unidades o infraestructura específicas de otras civilizaciones a su repertorio. Cada civilización también tendrá una «era apogeo» en la que será la más poderosa. Aún así se podrá cambiar de civilización si así lo desean. Esta actualización también cambia la forma en que funcionan las victorias. Los Caminos de legado obligaban a los jugadores a seguir uno de cuatro caminos —cultural, militar, científico o económico— para avanzar por las eras. Ahora, los jugadores deben completar Triunfos en seis atributos —cultural, diplomático, económico, expansionista, militarista y científico— para progresar, lo que ofrece mayor libertad en la elección de objetivos.

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Es posible buscar victorias militares, culturales, económicas y científicas desde la era de la Exploración, dependiendo de la ventaja que tengas sobre tus oponentes para lograrlas. En conjunto, las civilizaciones probadas por el tiempo, los Triunfos y las condiciones de victoria revisadas cambian radicalmente la mecánica principal de Civilization VII. Esta actualización incluye aún más novedades, como la incorporación de Alejandro Magno como líder, el mapa del Continente Fractal, nuevas pantallas dedicadas al Comercio y al Consejo de Asesores, mejoras en el equilibrio del juego, la generación de mapas y los eventos narrativos.

Sid Meier’s Civilization VII está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Switch 2. Una versión para móviles está disponible en Apple Arcade.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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