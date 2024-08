Civilization 7: Fecha de lanzamiento, novedades, cambios, ediciones y más

Anunciado en Junio y con la promesa de contarnos a fondo de que iba el nuevo Civilization, hoy durante el Gamescom Opening Night live y un stream posterior en el canal de YouTube oficial, hemos conocido de primera mano las novedades de Sid Meier’s Civilization VII además de que se ha confirmado su fecha de lanzamiento.

El 11 de febrero de 2025 veremos el juego en Windows, Linux, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S. Este nuevo capítulo en el clásico juego de estrategia por turnos promete llevar la experiencia de construcción de imperios a un nivel completamente nuevo, con cambios estructurales significativos y nuevas mecánicas enfocados en darle sentido a algunas de las críticas que siempre ha tenido el juego y sobre todo, que tenga sentido tener una civilización a lo largo del tiempo.

Aunque en Gamescom se presentó un tráiler general presentado por el mismísimo Sid Meiers, en la transmisión posterior pudimos conocer, de la mano del equipo de Firaxis en Baltimore, las grandes novedades. En esta Ed Beach, director creativo de Firaxis Games, comentó que este juego busca ser la experiencia definitiva en juegos de estrategia histórica, y Dennis Shirk, productor ejecutivo, destacó que es el Civilization más ambicioso hasta la fecha, con planes de soporte a largo plazo. Aquí describimos la «grandes» ambiciones de este equipo:

Nuevas eras y eventos de crisis

En Civilization VII, la estructura del juego ha sido reorganizada en tres épocas principales: Antígua, Exploración y Moderna. Cada una de estas épocas (o eras), dicen sus desarrolladores, ofrece una experiencia de juego profunda y prolongada. Las eras de Antigüedad y Exploración culminan en eventos de Crisis, que básicamente son efectos negativos con los que deberemos lidiar para poder avanzar con la civilización. Al completarlo no solo podremos avanzar a la nueva época, si no seleccionar una nueva civilización de esta nueva época. No todas las civilizaciones van a evolucionar en todas las épocas.

Introducción de pueblos y cambios en las ciudades

Civilization VII presenta un cambio clave en la gestión de asentamientos. En lugar de fundar ciudades directamente, los colonos ahora establecen pueblos, que posteriormente pueden convertirse en ciudades a medida que se desarrolla una civilización.

Características de los pueblos:

Producción directa en Oro : Los pueblos convierten la Producción directamente en Oro, que se utiliza para comprar unidades y edificios.

: Los pueblos convierten la Producción directamente en Oro, que se utiliza para comprar unidades y edificios. Especialización de pueblos : Los pueblos pueden adoptar especializaciones permanentes, como pueblos agrícolas, mineros, fuertes militares o puestos de comercio.

: Los pueblos pueden adoptar especializaciones permanentes, como pueblos agrícolas, mineros, fuertes militares o puestos de comercio. Conversión a ciudades: Los pueblos pueden convertirse en ciudades gastando Oro, aunque el costo aumenta con el número de ciudades existentes.

Cambios en las ciudades:

Expansión manual : Las ciudades ya no se expanden automáticamente; los jugadores deben seleccionar casillas adyacentes para ayudar a expandirlas.

: Las ciudades ya no se expanden automáticamente; los jugadores deben seleccionar casillas adyacentes para ayudar a expandirlas. Eliminación de trabajadores : Las mejoras como granjas y minas se añaden automáticamente a las casillas.

: Las mejoras como granjas y minas se añaden automáticamente a las casillas. Reestructuración de distritos : Las casillas urbanas ahora permiten la construcción de cualquier combinación de edificios sin tipos de distritos predefinidos.

: Las casillas urbanas ahora permiten la construcción de cualquier combinación de edificios sin tipos de distritos predefinidos. Edificios de almacén: Algunos edificios, como los graneros, ahora funcionan de manera diferente, proporcionando bonificaciones basadas en las mejoras adyacentes.

Líderes, unidades, comandantes y fortificaciones

Hay que tener claro que los Líderes de civilización ya no están ligados a alguna, por lo que estos van a ser independientes de una civilización como tal dándole más variedad a las que armemos. Así mismo estos líderes no necesariamente son militares y pueden ser simplemente figuras históricas, como ejemplo se presentó a Benjamin Franklin.

En cuanto a las unidades militares, Civilization VII introduce el concepto de Comandantes. Estos son unidades especiales que pueden ganar experiencia y recibir promociones, diferenciándose de las unidades estándar.

Otras novedades y cambios en mecánicas:

Fortificaciones : Las unidades pueden construir fortificaciones temporales al recibir la orden de fortificarse.

: Las unidades pueden construir fortificaciones temporales al recibir la orden de fortificarse. Exploradores : Los exploradores pueden construir torres de vigilancia temporales para aumentar su visión.

: Los exploradores pueden construir torres de vigilancia temporales para aumentar su visión. Cruzar el agua : Las unidades pueden embarcarse en aguas poco profundas por defecto.

: Las unidades pueden embarcarse en aguas poco profundas por defecto. DLCs: Habrán varios DLCs, por ahora solo conocemos de Right to Rule Collection



Nueva mecánica de influencia y diplomacia

La influencia es un nuevo recurso en Civilization VII que servirá de acuerdo a si se hacen acciones positivas o negativa, en el primer caso, servirá para ganar la lealtad de ciudades-estado, formar pactos militares, y realizar acuerdos diplomáticos. En el caso de las acciones negativas, con estas se podrá sancionar civilizaciones rivales o infiltrarse en sus ejércitos.

Así mismo , se podrá gastar influencia para evitar que las relaciones con otros líderes se deterioren. Aunque la mayoría de estas acciones estaban en CIV VI, lo cierto es que aquí las han cuantificado.

Otras novedades confirmadas

Civilization VII incluye una serie de características adicionales que enriquecerán la experiencia de juego.

Ríos navegables : Ahora es posible navegar por ríos, facilitando el transporte y la expansión territorial.

: Ahora es posible navegar por ríos, facilitando el transporte y la expansión territorial. Eventos narrativos : Situaciones especiales ciertos momentos donde se deberán tomar decisiones como situaciones con arte, se me ocurre en el caso de Colombia, el florero de Llorente y que hacer con él.

: Situaciones especiales ciertos momentos donde se deberán tomar decisiones como situaciones con arte, se me ocurre en el caso de Colombia, el florero de Llorente y que hacer con él. Poderes independientes : Los bárbaros han sido reemplazados por poderes independientes, que pueden ser hostiles o neutrales, y cuyos campamentos pueden convertirse en estados-ciudad.

: Los bárbaros han sido reemplazados por poderes independientes, que pueden ser hostiles o neutrales, y cuyos campamentos pueden convertirse en estados-ciudad. Multijugador con soporte para 4-8 jugadores : Dependiendo de la plataforma y la era, también tendrá crossplay o Juego cruzado entre las plataformas compatibles.

: Dependiendo de la plataforma y la era, también tendrá o Juego cruzado entre las plataformas compatibles. Aunque ya se sabía, se confirma que el juego no necesitará, en el caso de PC, del Launcher de 2K para iniciarlo.

Distintas versiones y Ediciones especiales

Adicionalmente, se confirmaron varias ediciones del juego:

Standard Edition

Precio: $59.99 (Nintendo Switch) / $69.99 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Mac, Linux)

Incluye el juego base.

Retrocompatible con Xbox y PS5/PS4 en ediciones digitales de consolas.

Los compradores de la edición física de PS5 no recibirán una copia de PS4 (esta versión es solo digital).

Bonus de preorden: Tecumseh and Shawnee Pack.

Deluxe Edition

Precio: $89.99 (Nintendo Switch) / $99.99 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Mac, Linux)

Incluye todo el contenido de la Standard Edition.

Acceso anticipado al juego desde el 6 de febrero de 2025.

Tecumseh and Shawnee Pack.

DLC Crossroads of the World Collection.

Deluxe Content Pack.

Founders Edition (edición digital de tiempo limitado)

Precio: $119.99 (Nintendo Switch) / $129.99 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Mac, Linux)

Incluye todo el contenido de la Deluxe Edition.

Right to Rule Collection (DLC post-lanzamiento).

Founders Content Pack.

Solo estará disponible para la venta hasta el 28 de febrero de 2025.

Fuente: Comunicado de prensa de 2K

Vía: Gamescom Opening Night Live y Stream Canal Oficial de Civilization