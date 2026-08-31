Clair Obscur: Expedition 33 ganó otro premio y es el más prestigioso de todos, el Hugo Award

Los Premios Hugo se celebran desde los años 50 y están dedicados a celebrar lo mejor de la literatura de fantasía y ciencia ficción. Con el paso de los años fueron agregando categorías dedicadas a lo mejor de estos géneros en otros medios como la televisión, los cómics y los videojuegos. La 73ava entrega de estos premios se celebró el pasado domingo 30 de agosto de 2026 y ya conocimos todos los ganadores. Como era de esperarse, el juego que ha arrasado con todas las premiaciones del año también se alzó ganador en esta gala.

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Los videojuegos nominados a los Premios Hugo 2026 por sus historias de fantasía o ciencia ficción en la categoría de «Mejor juego u obra interactiva» fueron los siguientes:

Blue Prince , desarrollado por Dogubomb y publicado por Raw Fury

, desarrollado por Dogubomb y publicado por Raw Fury Citizen Sleeper 2: Starward Vector , desarrollado por Jump Over the Age y publicado por Fellow Traveller

, desarrollado por Jump Over the Age y publicado por Fellow Traveller Clair Obscur: Expedition 33 , desarrollado por Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive

, desarrollado por Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive Dispatch , desarrollado y publicado por AdHoc Studio

, desarrollado y publicado por AdHoc Studio Hades II , desarrollado y publicado por Supergiant Games

, desarrollado y publicado por Supergiant Games Hollow Knight: Silksong, desarrollado y publicado por Team Cherry

Si ya leyeron el título de este artículo, saben que el ganador fue Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 no solo es un gran juego, sino que tiene una de las mejores historias que hemos disfrutado en este medio. Aunque definitivamente sí merece el Premio Hugo, su elección no ha estado exenta de controversia. No se trata solo de que algunos estén aburridos de ver a este juego «ganarlo todo» —es el videojuego con más premios ‘GOTY’ de la historia— sino porque los desarrolladores usaron IA generativa en su desarrollo.

Cuando el juego salió originalmente, contenía unas pocas ilustraciones generadas por IA. Estas fueron removidas en el primer parche de actualización y los desarrolladores dijeron que las quitaron sin presión de nadie porque no les había gustado el resultado y de hecho se quedaron accidentalmente en el juego, pero eso fue suficiente para que los premios The Indie Game Awards le quitaran el premio que ya le habían dado.

Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG con combates por turnos disponible para PlaStation 5, Xbox Series X|S y para PC.