Clásicos para Xbox Series X recomendados por GamerFocus

Una nueva generación ha comenzado. Xbox Series X y Series S finalmente están disponibles a la venta de forma oficial y la emoción de probar estos nuevos juegos con impresionantes mejoras gráficas, ‘Ray Tracing’ y resoluciones en 4K es incontenible. Aunque la lista de juegos de lanzamiento con la consola tiene notables ausencias, eso no debería desanimar a nadie para jugar uno de estos grandes títulos y algunos de los mejores clásicos para Xbox Series X y Series S.

Una de las grandes ventajas que tiene Xbox Series X y Series S es su extensa función de retrocompatibilidad. Microsoft siempre ha sido defensor de poder jugar juegos de anteriores generaciones en sus sistemas. En este caso, las primeras tres generaciones de Xbox están totalmente a disposición de los nostálgicos jugadores. Lo mejor de todo es que es tan fácil como insertar un disco en nuestra nueva consola o ir a comprarlo digitalmente a la Xbox Store.

Los redactores de GamerFocus han escogido una selección de aquellos títulos inmortales que merecen ser jugados en una flamante Xbox Series X/S.

The Orange Box (Xbox 360)

Mateo Riveros

¿Por qué disfrutar tu Xbox Series X/S con un solo título cuando puedes jugar cinco? Ese es el gran atractivo de The Orange Box, una compilación de algunos de los mejores juegos desarrollados por Valve al comienzo del nuevo milenio. Estos son Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Portal y Team Fortress 2.

Aunque la comunidad de este último juego prolifera en Steam —no tanto en las plataformas de Xbox, desafortunadamente—, los demás son clásicos atemporales que deben ser disfrutados por todo aquel que se haga llamar un ‘gamer’ y/o disfrute de juegos de disparos en primera persona con un énfasis en la historia.

¡Es la forma perfecta para experimentar una gran porción de la saga de Gordon Freeman y uno de los juegos de rompecabezas más influenciadores de la industria! Ya que la versión física disponible para Xbox 360 puede ser un tanto difícil de encontrar, recomendamos adquirir The Orange Box por medio de la tienda oficial de Microsoft.

Ninja Gaiden Black (Xbox)

Juan Camilo Ospina

Desde su concepción en la era de los 8 bit, el nombre Ninja Gaiden siempre ha estado asociado a adjetivos como «difícil» e «imposible». Para seguir con esta sagrada tradición, Tecmo revigorizó la franquicia con una versión para los tiempos modernos con gráficas de vanguardia, acción intensa y dificultad aumentada al 1000%.

Ninja Gaiden Black nos mostró a un Ryu Hayabusa mucho más rudo y curtido, pero leal a sus principios de justicia. Este super ninja vino con un novedoso arsenal de movimientos, objetos y técnicas asesinas. Esta edición especial contiene opciones de dificultad para los novatos y para los grandes maestros de las artes oscuras, además de un conjunto exclusivo de atuendos y el juego original de ‘arcade’ desbloqueable.

Si están buscando un juego entre clásicos para Xbox Series X que ponga sus habilidades al límite, esta es una gran opción para darle con todo a ese nuevo control. El juego se encuentra disponible en la tienda digital por medio de este enlace.

Lost Odyssey (Xbox 360)

César Salcedo

Siempre que tengo la oportunidad de recordar un juego exclusivo de la época del Xbox 360, a mi mente llega Lost Odyssey. Este JRPG, que el estudio Mistwalker desarrolló para la consola de Microsoft, es para algunos una secuela espiritual de la época dorada de los Final Fantasy. Es así que Lost Odyssey, obra del diseñador Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy, The Last Story), es una gran elección para aquellos que buscan joyas de generaciones pasadas.

Los diseños de personajes de este juego están hechos por Takehiko Inoue, el ‘mangaka’ de Slam Dunk y Vagabond.

Para hacernos una idea de la calidad de este juego, solo basta con ver los nombres detrás de este título. La memorable música de Lost Odyssey está a cargo del maestro Nobuo Uematsu. Adicionalmente, en el título existen historias que hacen énfasis en enriquecer a los personajes. Estas están sumamente cuidadas gracias a la pluma del escritor Kiyoshi Shigematsu y la mente de Hironobu Sakaguchi.

Este juego por su música e historia fue un gran descubrimiento, ya que al fin y al cabo los Final Fantasy de la época habían perdido la chispa que los hacía grandes.

Red Dead Redemption: Game of the Year Edition (Xbox 360)

Cesar Nuñez

Si bien es cierto que varios de los juegos más importantes de Rockstar Games son compatibles con Xbox Series X/S, vale la pena destacar la edición ‘juego del año’ de Red Dead Redemption por la buena cantidad de contenido que carga encima. Pese a que su precuela es un decente exponente técnico con solo dos años en el mercado, es el juego original de 2010 el que continúa imbatible entre los mejores mundos abiertos de la compañía.

La historia de redención de John Marston y la cruzada para dar de baja a su antigua banda de forajidos cobra más sentido después de jugar Red Dead Redemption 2, así que no deja de ser un plan ideal por si algún interesado comenzó con el juego más moderno sin haber jugado el primero. No encontramos simulaciones tan excesivamente realistas, para bien o para mal, pero la experiencia del Salvaje Oeste americano está asegurada.

Por si fuera poco y además de todo el contenido descargable en un solo lugar, esta versión incluye otro clásico que dejó la bandera muy alta en cuanto a expansiones individuales se refiere, el juego alternativo Undead Nightmare. Más que solo un «modo de zombis», esta historia paralela no canónica utiliza el mapa original y los personajes del juego base, pero pone a Marston en plena pesadilla de los no muertos.

Liberando asentamientos, cazando bestias míticas, domando a los cuatro caballos del apocalipsis, encontrando a un unicornio o al mismísimo chupacabra; Undead Nightmare es todo lo que está bien como expansión.