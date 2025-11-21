Videojuegos

Clive Barker’s Hellraiser: Revival, así es la cruda y sangrienta jugabilidad

Saber Interactive ha revelado la cruda jugabilidad en un tráiler lleno de referencias a la obra de Clive Barker.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Saber Interactive y Boss Team Games han presentado el primer tráiler con jugabilidad de Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Este es un videojuego de terror y acción para un solo jugador, el cual por el momento solo sabemos que estará disponible en el 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

El tráiler confirma el esperado regreso de Doug Bradley encarnando al icónico personaje Pinhead.

¿Cuál es la historia de Clive Barker’s Hellraiser: Revival?

El tráiler del juego sin censura, lo pueden ver en el siguiente enlace.

El tráiler introduce a los jugadores en un entorno sórdido marcado por la depravación, la blasfemia y el terror físico. Las imágenes exhiben una visión del Infierno que incluye desde cultistas infernales y criaturas de mazmorras sexuales y hasta las abominaciones Cenobitas. Todo esto adaptando de manera perfecta la estética de la saga que ha trascendido generaciones por su crudeza.

En cuanto a la historia, Hellraiser: Revival se centra en Aidan. Este es un hombre inmerso en una pesadilla sádica tras el secuestro de su pareja por fuerzas de otro mundo. Para rescatarla, Aidan debe dominar la Genesis Configuration, una nueva caja de acertijos que le confiere poderosas habilidades sobrenaturales. A medida que avanza por los reinos del Infierno, el protagonista combinará estas habilidades con armamento convencional para confrontar a los Cenobitas y sus seguidores. Saber Interactive promete una historia que se mantendrá fiel al universo de Barker, incorporando rituales retorcidos y la presencia de Pinhead como orquestador del tormento.

El juego Clive Barker’s Hellraiser: Revival aún no tiene fecha de lanzamiento definida, pero sabemos que está siendo desarrollado por Boss Team Games y Saber Interactive (los mismos de Warhammer 40K: Space Marine II) para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en esta última.

No esperes que el precio de Steam Machine sea como el de una consola, más bien como un PC

Fuente: Saber Interactive

