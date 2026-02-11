Clive Barker’s Hellraiser: Revival, este es el violento tráiler de la historia del juego

Un nuevo adelanto de Clive Barker’s Hellraiser: Revival brinda nuevos detalles de su historia, pero sigue dejando a los fanáticos de Clive Barker a la expectativa sobre el lanzamiento del juego que adaptará Hellriser.

Junto al tráiler, Saber Interactive ha compartido la siguiente descripción:

Una historia de pasión, lujuria y tentación, y las espantosas consecuencias que se derivan de ellas. En el papel de Aidan, descenderás a las profundidades más oscuras del inframundo en un viaje para rescatar a tu novia, Sunny, de un reino eterno de tormento a manos de los depravados cenobitas del Laberinto.

Lucha por tu amor en una guerra impía contra los desdichados, cultistas y criaturas más perversos del infierno con los poderes infernales de la caja de rompecabezas Genesis Configuration y un arsenal de armas terrenales. Pero, ¿serás capaz de conservar tu alma inmortal frente al dominio malicioso de Pinhead? ¿O sucumbirás a tus vicios y sufrirás por toda la eternidad?

¿Cuál es la historia de Clive Barker’s Hellraiser: Revival?

El anterior tráiler del juego sin censura, lo pueden ver en el siguiente enlace.

El tráiler introduce a los jugadores en un entorno sórdido marcado por la depravación, la blasfemia y el terror físico. Las imágenes exhiben una visión del Infierno que incluye desde cultistas infernales y criaturas de mazmorras sexuales y hasta las abominaciones Cenobitas. Todo esto adaptando de manera perfecta la estética de la saga que ha trascendido generaciones por su crudeza.

En cuanto a la historia, Hellraiser: Revival se centra en Aidan. Este es un hombre inmerso en una pesadilla sádica tras el secuestro de su pareja por fuerzas de otro mundo. Para rescatarla, Aidan debe dominar la Genesis Configuration, una nueva caja de acertijos que le confiere poderosas habilidades sobrenaturales. A medida que avanza por los reinos del Infierno, el protagonista combinará estas habilidades con armamento convencional para confrontar a los Cenobitas y sus seguidores. Saber Interactive promete una historia que se mantendrá fiel al universo de Barker, incorporando rituales retorcidos y la presencia de Pinhead como orquestador del tormento.

El juego Clive Barker’s Hellraiser: Revival aún no tiene fecha de lanzamiento definida, pero sabemos que está siendo desarrollado por Boss Team Games y Saber Interactive (los mismos de Warhammer 40K: Space Marine II) para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en esta última.

Vía: Gematsu