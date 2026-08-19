Clive Barker’s Hellraiser: Revival tendrá una versión para Nintendo Switch 2

Apenas hace un par de meses conocimos la fecha de lanzamiento de Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Ahora, Saber Interactive ha confirmado que a las versiones de PlayStation 5, Xbox Series y PC se unirá una para Nintendo Switch 2 que estará disponible —como las demás— el 8 de octubre de este año.

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¿Cuál es la historia de Clive Barker’s Hellraiser: Revival?

El anterior tráiler del juego sin censura, lo pueden ver en el siguiente enlace.

El tráiler introduce a los jugadores en un entorno sórdido marcado por la depravación, la blasfemia y el terror físico. Las imágenes exhiben una visión del Infierno que incluye desde cultistas infernales y criaturas de mazmorras sexuales y hasta las abominaciones Cenobitas. Todo esto adaptando de manera perfecta la estética de la saga que ha trascendido generaciones por su crudeza.

En cuanto a la historia, Hellraiser: Revival se centra en Aidan. Este es un hombre inmerso en una pesadilla sádica tras el secuestro de su pareja por fuerzas de otro mundo. Para rescatarla, Aidan debe dominar la Genesis Configuration, una nueva caja de acertijos que le confiere poderosas habilidades sobrenaturales. A medida que avanza por los reinos del Infierno, el protagonista combinará estas habilidades con armamento convencional para confrontar a los Cenobitas y sus seguidores. Saber Interactive promete una historia que se mantendrá fiel al universo de Barker, incorporando rituales retorcidos y la presencia de Pinhead como orquestador del tormento.

Para conocer más sobre las diferentes ediciones que tendrá Clive Barker’s Hellraiser: Revival desde su lanzamiento, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Vía: Gematsu