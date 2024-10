Clock Tower: Rewind – Guía para sacar todos los finales

Explorar la mansión Barrows y escapar del acoso mortal de Scissorman es solo una parte de las labores de Jennifer Simpson en Clock Tower: Rewind. Al igual que en el juego original, hay nueve finales por obtener en Clock Tower: S, A, B, C, D, E, F, G y H. El primero es el mejor final, pero técnicamente no el canónico con Clock Tower para PlayStation, la secuela 3D de Human Entertainment que sí llegó a Occidente en 1997. Los finales A, B y C pueden interpretarse como canónicos, pues depende de si una de las compañeras de Jennifer sobrevive o no. En ese orden, el final C es el que más posibilidad tiene de considerarse el oficial con la secuela, pues solo Jennifer y Dan Barrows sobreviven.

Para obtener cada final en Clock Tower: Rewind y conservar el registro de los conseguidos previamente, es necesario arrancar un nuevo juego en la misma partida. La opción de inicio rápido es válida para no repetir la introducción. Sin embargo, todas las secuencias de historia y diálogos debemos repetirlos una y otra vez y no es posible adelantarlos o saltarlos. Esto es especialmente reiterativo en la sección final de las cuevas, donde vive uno de los gemelos Barrows. Recomendamos superar el juego por lo menos una vez, con alguno de los finales que llevan a las cuevas, antes de proceder a descubrir cómo desbloquear los otros finales. Esto porque liberaremos todos los puntos de la trama sin temor a ‘spoilers’ por un juego de 29 años.

Conociendo la mansión

Antes de proceder apropiadamente con los finales de Clock Tower, es importante que conozcas la mansión Barrows como la palma de tu mano, o te perderás irremediablemente en su exploración 2D. Veamos este mapa cortesía de vgmaps. La mansión Barrows consta de dos alas: ala este y ala oeste. Cuando iniciamos el juego después que las amigas de Jennifer desaparecen, estamos ubicados en el vestíbulo del ala este. Si llegamos al pasadizo colapsado y usamos la piedra afilada para romper la pared, accedemos al patio (turquesa en la imagen) donde está la piscina y el cobertizo. Al cruzar el patio y correr la caja que obstaculiza la puerta del extremo, llegamos al pasillo que conecta el ala este (verde en la imagen) con el ala oeste (púrpura en la imagen).

Si nos desplazamos hacia la puerta de la izquierda, regresamos al ala este, de ahí la confusión que puede generar. Es en este segundo vestíbulo donde Scissorman asesina a Anne cayendo desde el vitral del techo. Desde ahí, hacia el extremo izquierdo del primer piso atravesamos la cocina y llegamos al garaje, donde está el vehículo con el que podemos obtener los dos peores finales del juego. No requieren mayor esfuerzo, pues la llave del auto se encuentra en la caja de al lado.

Cuartos aleatorios

Clock Tower no cuenta propiamente con un ‘randomizer’, pero sí con una mecánica que cambia de forma aleatoria la ubicación de cuartos predefinidos con cada nueva partida. En el mapa están marcados con los colores amarillo, rojo y verde. Estos son los cuartos que pueden intercambiar su posición con aquellos que comparten dichos colores.

Ala este

En el ala este, solo están los cuartos del segundo vestíbulo en el primer y segundo piso (amarillo): el estudio religioso y la habitación del teléfono donde Ms. Mary puede aparecer para envenenar a Jennifer. Estos cuartos pueden intercambiar únicamente su piso. La habitación del teléfono se abre con la llave de oro, que se localiza en el frigorífico de la cocina tras eliminar a los insectos con pesticida. Dicho pesticida se encuentra en el cuarto de almacenamiento del segundo piso, donde también hay una cuerda, una estantería dañada por escalar y una túnica negra guardada en el baúl.

Entrando a la habitación del teléfono –si Ms. Mary no está ahí–, debajo de la copa en la mesa del centro, yace la llave de plata para abrir el cuarto del estudio religioso. Acceder a este cuarto es obligatorio para ver el mural que muestra el cuarto ceremonial del ala oeste, tumbando la librería. Solo así se puede usar el bastón o cetro –detrás de la cortina en el cuarto del piano– en el jarrón y abrir la compuerta que lleva a las cuevas. Esta es una de las dos formas de abrir dicha compuerta, la otra es con una estatua de un ídolo demoniaco en el ala oeste. El juego decide al inicio de cada partida cuál de estos dos métodos utilizará.

Ala oeste

En el ala oeste, es donde encontramos más cuartos que pueden intercambiar su ubicación de forma aleatoria al comienzo de cada partida. Comenzamos por el extremo izquierdo en el primer y segundo piso (rojo). El cuarto de maniquís y el cuarto de trofeos, ninguno de los cuales requiere llave previa. El cuarto de maniquís es quizás el más prescindible de toda la mansión. El cuarto de trofeos, en cambio, contiene un par de adiciones en The First Fear como el puñal de bronce y un zombi que ataca a Jennifer. Una vez derrotado con el puñal, el zombi suelta la llave de la jaula de los cuervos. Salvar a los animales siempre es una buena idea.

Los otros cuartos intercambiables del ala oeste son cinco (verde). El cuarto inaccesible en la versión original de Super Famicom, en The First Fear y por ende Rewind, es una habitación con dos camas. Similar a la del primer piso en el ala este con una jaula y un loro. No hay nada especial en el cuarto ahora accesible, pero es un buen lugar para esconderse del corte de cabello a domicilio de Bobby Barrows.

Otro cuarto es un segundo baño igual al diseño del baño en el ala este, en ocasiones un gato puede salir del baúl a la izquierda. Por otra parte está el cuarto con jaulas, donde espera el cuervo que Jennifer puede liberar con la llave que toma del zombi rematado. Los otros dos cuartos son importantes para abrir la compuerta a las cuevas en el cuarto ceremonial. En el cuarto de música con el piano está el bastón o cetro detrás de la cortina, si el juego decidió usarlo y no pone a Scissorman en su lugar. En caso de esto último, el segundo estante de la biblioteca contiene la pista para agarrar la estatuilla del ídolo, en la tercera estatua del segundo piso.

Muertes

Las cuatro chicas que llegan a la mansión Barrows de Clock Tower, Jennifer, Anne, Laura y Lotte, corren el riesgo de morir de diferentes formas. La mayoría de finales dependen de la supervivencia de una o dos de ellas, pero en otros ni siquiera Jennifer queda a salvo.

Jennifer

Asesinada por Scissorman en cualquier lugar de la mansión (si falla en el modo pánico o tiene un alto nivel de estrés).

Ahorcada por un brazo en el espejo del cuarto del ala este –donde está el loro en la jaula–. Si no se libera al loro y se atrapa con la cobija roja, este le dirá a Scissorman que Jennifer está escondida bajo la cama y la asesinará.

Acuchillada por Ms. Mary en la habitación del teléfono.

Si en su lugar, Jennifer es envenenada por Ms. Mary en la habitación del teléfono, despertará encerrada en la jaula del cobertizo con el señor Barrows a su lado. El hombre es una bestia caníbal y no dudará en atacar a Jennifer si ella no le da algo de comer (como un jamón de la nevera en la cocina).

Si Jennifer no tiene la llave de la jaula en el cobertizo, Lotte llegará a su rescate, pero en el momento de escapar, la pobre es asesinada por Ms. Mary con una escopeta. Jennifer puede esconderse en la caja al lado de la jaula, pero ya sea allí o intentando salir, Ms. Mary también le disparará con la escopeta –la clave para huir está en la tabla–.

En el pasillo del segundo piso que conecta el ala este con el ala oeste, cuando Jennifer intenta cruzarlo mientras es perseguida por Scissorman, el suelo se derrumbará. Jennifer queda colgada pero si falla en el modo pánico, caerá y morirá.

En el cuarto de trofeos, al abrir el casillero el zombi se levantará para atacar a Jennifer y si no escapa o lo ataca con el puñal de bronce, puede matarla.

En el cuarto del niño junto al estudio, la muñeca bailarina o el payaso cobran vida una vez Jennifer toma la llave del cuarto ceremonial. Si falla en el modo pánico la pueden matar con el golpe.

Atacada por el perro de las cuevas si Jennifer no se aplica el perfume de Ms. Mary (tocador del cuarto con el loro) y se viste con la túnica negra (cuarto de almacenamiento del ala este donde está el pesticida). Estos dos objetos son obligatorios para avanzar en las cuevas y ver la mayoría de finales, excepto los dos peores.

Técnica pero no gráficamente aplastada por Dan Barrows en las cuevas.

En el segundo piso tras salir del ascensor, acuchillada por Ms. Mary.

En la torre del reloj, asesinada sorpresivamente por Ms. Mary –si falla el modo pánico–, quien se oculta detrás de los interruptores.

Por parte de Scissorman en el auto donde escapa de la mansión, tras ver a una de sus amigas morir.

En su habitación del orfanato, tres días después de escapar de la mansión en el auto, tras ver a dos de sus amigas morir (final de solo texto). Presuntamente por parte de Ms. Mary.

Anne

En el segundo vestíbulo del ala este, donde Scissorman la asesina cayendo desde el vitral del techo.

En la piscina del patio, ahogada por Scissorman.

En el estudio del segundo piso del ala oeste, arrojada por la ventana por Scissorman.

En la torre del reloj, arrojada a los engranajes por Ms. Mary.

Laura

En la tina del baño del ala este, amarrada por Scissorman como carnada.

En la habitación del teléfono, su cadáver está oculto en la armadura si Jennifer la examina.

En la torre del reloj, arrojada a los engranajes por Ms. Mary.

Lotte

Con un disparo de escopeta de Ms. Mary al escapar del cobertizo en el patio, tras ayudar a Jennifer a salir de la jaula.

En las cuevas, rodeada por velas en un ritual antes de fallecer.

Cómo sacar todos los finales de Clock Tower: Rewind

Final S

El mejor final de Clock Tower se consigue si Jennifer sobrevive junto con una de sus amigas, Anne o Laura. Lotte está fuera de consideración, pero es importante verla antes de fallecer en las cuevas para enterarse sobre los interruptores de la torre del reloj.

– Es necesario solo ver a Anne o Laura morir, pero no a las dos.

– En el caso de Laura, es tan sencillo como no entrar al primer baño en el ala este al iniciar una partida, que sería la primera muerte opcional y el primer ataque de Scissorman. Tampoco hay que examinar la armadura en la habitación del teléfono.

– En cuanto a Anne, debido a sus mayores probabilidades de muerte en tres lugares de la mansión, hay que evitar llegar al segundo vestíbulo del ala este en el inicio de una partida si Laura no ha muerto, donde Scissorman la asesina cayendo desde el vitral del techo (primera muerte opcional y ataque de Scissorman). También hay que evitar cruzar la piscina del patio, pero tener especial cuidado con el pasillo que conecta el ala este con el ala oeste. En este se escucha el grito de Anne, y al examinar se ve cómo Scissorman la arroja por la ventana del estudio. Incluso sin ver la escena, solo escucharla es señal que murió.

– Obligatorio liberar al cuervo en el cuarto de las jaulas.

– Conocer el destino del papá de Jennifer, doctor Walter Simpson, en el cuarto secreto junto al segundo cuarto de almacenamiento, en el segundo piso del ala oeste –extremo a la derecha–.

– Elegir el tercer piso dentro del ascensor de las cuevas.

Al llegar a la torre del reloj, Anne o Laura está inconsciente, Jennifer activa los engranajes que enloquecen a Scissorman y cae a su muerte en los mismos. Ms. Mary aparece y ataca a Jennifer, al superar un modo pánico, una bandada de cuervos atacan a Ms. Mary y esta también cae de la torre. Jennifer y la amiga sobreviviente miran el amanecer mientras escampa. A pesar de ser el mejor final, no es canónico con la secuela 3D Clock Tower para PlayStation.

Final A

Este final se obtiene al encontrar a Simon Barrows el caníbal –y sobrevivir– en la jaula del cobertizo. Ver a Simon elimina el evento del cuerpo del papá de Jennifer y viceversa. De resto hay que cumplir los mismos requisitos que en el final S. En la torre del reloj, Anne o Laura no está inconsciente y se acerca a Jennifer una vez Scissorman cae a su muerte. Pero cuando Ms. Mary sale de su escondite, ataca a la amiga de Jennifer y la arroja a los engranajes. Los cuervos ayudan a Jennifer atacando a Ms. Mary y Jennifer es la única sobreviviente, mirando al amanecer y a la distancia mientras escampa.

Final B

En este final, Anne, Laura y Lotte están muertas de una u otra forma y/o el cuervo no es liberado en el cuarto de jaulas, por ende no puede ayudar junto a los suyos. Jennifer debe encontrar a Simon o el cadáver de Walter para enterarse de las oscuras intenciones de Ms. Mary. En el ascensor de las cuevas, elegir el tercer piso. Una vez Scissorman muere en la torre del reloj, Ms. Mary ataca a Jennifer y esta la empuja hacia los interruptores, electrocutándola en el proceso.

Final C

El considerado final más canónico entre los tres primeros (A, B, C) tiene un desenlace más climático en la torre del reloj. Siguiendo el patrón de requisitos de los anteriores finales –no importa el destino de Anne o Laura–, Jennifer debe elegir el segundo piso en el ascensor de las cuevas. Allí se encuentra con Ms. Mary, conociendo sus intenciones al encontrar a Simon o el cuerpo de Walter. Cuando Jennifer le pide una explicación, Ms. Mary saca un cuchillo e intenta apuñalarla, Jennifer escapa y corre hacia el balcón, mientras Mary llama a Scissorman y le grita que la joven mató a Dan.

Como si fuese una película, Jennifer sube la escalera de la torre del reloj y Mary la persigue, agarrando una de sus piernas. Si Jennifer supera un modo pánico, le da una patada a Mary y esta cae a su muerte. En la cima de la torre, Jennifer activa los interruptores y Scissorman, atormentado por el ruido, cae a los engranajes como en los otros finales. Jennifer mira a la distancia como la única sobreviviente. Excepto que al incendiarse en las cuevas, el engendro Dan Barrows renace en un niño que continúa la historia en el Clock Tower 3D para PlayStation. Dicha secuencia aparece en todos los finales que involucran las cuevas.

Final D

Desde este final en adelante se pueden considerar los peores, pues en realidad son muertes glorificadas de Jennifer, adicionales a las muertes ya enlistadas. Para este final no hay que resultar encerrada en la jaula del cobertizo donde está Simon Barrows, ni encontrar el cuerpo de Walter Simpson. En caso de hallar uno, el cuarto del otro sujeto estará vacío, pero hay que evitar ambos. De esta manera, Jennifer no se enterará de las oscuras intenciones de Ms. Mary. No importa el destino de Anne o Laura, pero Jennifer debe elegir el segundo piso en el ascensor de las cuevas.

Cuando sale del ascensor, Jennifer se acerca confiada a Ms. Mary, quien la consuela diciéndole que está a salvo. Cuando Jennifer corre a abrazarla, Mary entierra su cuchillo en el pecho de la joven. Con su último aliento, Jennifer le pregunta a Mary por qué lo hizo. La malvada señora sonríe diabólicamente.

Final E

Básicamente tiene los mismos requisitos del final D, pero Jennifer debe elegir el tercer piso en el ascensor de las cuevas. Al interior del ascensor, cuando este va subiendo de repente se va la luz y se detiene en medio camino. Se escucha la risa de Scissorman y entonces el asesino entra por la rejilla de ventilación del techo, Jennifer grita y se enfrenta a su segura muerte.

Final F

Para este final no hay que enterarse sobre los interruptores de la torre del reloj, por medio del libro en el estudio religioso o las últimas palabras de Lotte antes de fallecer en las cuevas (evitando encontrarla). Al entrar al ascensor tras incendiar accidentalmente a Dan Barrows, la puerta se cerrará pero el elevador nunca subirá. Scissorman asesina a Jennifer fuera de pantalla y un charco de sangre se desliza bajo la puerta del ascensor, mientras el maniático ríe.

Final G

Tras ver a dos de sus amigas morir, Jennifer toma la llave del auto en el garaje y a la tercera vez que sube al vehículo, lo arranca y escapa de la mansión. De acuerdo con el texto, tres días después, Jennifer aparece muerta en su habitación del orfanato. Si bien la causa de muerte no es esclarecida, el creador Hifumi Kono confirmó que Ms. Mary estuvo directamente involucrada, pero sin elaborar. Posiblemente no enviando a Scissorman.

Final H

El peor final y destino de Jennifer se da al solo ver una de sus amigas morir en la mansión, dirigirse al garaje y escapar en el auto usando la llave que está sobre la caja de al lado. Jennifer lo piensa dos veces antes de decidir huir a la tercera vez que sube al vehículo. Mientras está conduciendo, un vistazo al espejo retrovisor le permite ver una par de tijeras gigantes emergiendo del asiento trasero. Espeluznada, grita y sentencia el final de su historia.

Esperamos que con toda la información suministrada en esta guía tengas suficiente para escapar –o no– de la mansión Barrows y ver los nueve finales de Clock Tower: Rewind. En consolas PlayStation es vital para obtener el trofeo platino, mientras que en Switch la satisfacción de jugar oficialmente este clásico es toda la recompensa. Un agradecimiento a la difunta Human Entertainment por su gran aporte.