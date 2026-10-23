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Cocina una nueva aventura en One Piece: Grand Gourmet, el nuevo juego de Kairosoft y Bandai Namco

Que el hambre no te quite las ganas.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Bandai Namco y el conocido estudio desarrollador para móviles Kairosoft –ahora multiplataformas–, lanzan One Piece: Grand Gourmet, un divertido simulador de gestión basado en la mundialmente popular franquicia de anime One Piece. Con más de 400 personajes de la serie representados en un animado estilo ‘pixel art’, los jugadores se unen a los Sombrero de paja para cocinar, diseñar y administrar el restaurante flotante más grandioso que el océano haya visto jamás. One Piece: Grand Gourmet ya está disponible para Nintendo Switch, Switch 2, PC a través de Steam y dispositivos móviles.

En One Piece: Grand Gourmet, los jugadores zarparán a bordo del Baratie número dos para recuperar la reputación de su restaurante flotante. Junto a Sanji, prepararán deliciosos platillos, reunirán los ingredientes adecuados e idearán nuevos menús. Además de cocinar, diseñarán y personalizarán el restaurante de sus sueños con más de 200 muebles, creando interiores únicos inspirados en lugares y personajes emblemáticos del universo de One Piece. Haciéndolo tan adictivo como solo los variados juegos de Kairosoft pueden ser.

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Al personalizar la distribución y el ambiente, podrán crear un espacio acogedor que invite a los clientes a regresar una y otra vez. A medida que el restaurante crezca, recorrerán los mares y recibirán a más de 400 personajes conocidos de la serie de anime, cada uno con sus propios gustos en comida y decoración. Atender sus peticiones ayudará a los jugadores a ganarse una clientela fiel, mientras que algunos clientes incluso podrán abrir sus propias tiendas especializadas dentro del restaurante, transformándolo en un destino culinario lleno de vida y en constante evolución, listo para la gran inauguración.

🍖🍜🍝🍤🍡

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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