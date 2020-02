Code Shifter – Reseña

By

En 1998, Arc System Works fue fundada como Arc Co., Ltd. Al comienzo, la empresa contaba con unos pocos empleados –en su mayoría provenientes de Sega– que trabajaban en proyectos para grandes empresas del sector como Sammy, Sega y Banpresto. En 1991, el estudio adoptó el nombre que tiene actualmente y no fue sino hasta 1995 cuando la desarrolladora japonesa lanzó su primer juego original.

En 2015 Arc System Works obtuvo los derechos de todas las franquicias de Technōs, entre estas se encuentran Double Dragon y Kunio-kun.

Hoy en día Arc System Works es más conocido por su trabajo en el género de los juegos de pelea. Sin embargo, mantienen vivos los juegos de Technōs con lanzamientos como Stay Cool, Kobayashi-San! y River City Girls.

Con Code Shifter, el primer juego de Arc System Works en el 2020, la compañía japonesa nos lleva por un viaje lleno de nostalgia. En este plataformero de dos dimensiones encarnamos a Stella. Ella hace parte del grupo de desarrolladores de videojuegos que trabaja en Awesome Rainbow Corp, quienes están teniendo problemas con la entrega de un proyecto. Estos inconvenientes son causados por ‘bugs’ –o errores de programación– que deben ser purgados por Stella, la protagonista del juego, con ayuda de los personajes de Arc System Works.

En la oficina de Awesome Rainbow Corp, los jugadores pueden acceder –mediante unos controles algo torpes– a los diferentes módulos del juego.

Stella cuenta con un avatar llamado Sera para combatir las anomalías en el código del proyecto de Awesome Rainbow Corp. Una vez entramos a erradicar los ‘bugs’, Sera tiene que avanzar a través de pequeños mapas y encontrar cápsulas con la asistencia o el control de personajes de otras franquicias –principalmente de Kunio-kun/River City, Guilty Gear y Blazblue–. Además, si descubrimos todos los rincones del mapa podremos desbloquear escenarios extra y nuevos luchadores para el modo multijugador.

Al momento de encarnar a uno de los invitados no solo cambia el aspecto físico de Sera, ya que también le permite adquirir ataques, habilidades especiales y en algunos casos volar por el escenario. Adicionalmente, existen personajes que gracias a sus singularidades pueden interactuar con el entorno. Gracias a esto podremos abrir caminos congelados, dañar cajas, crear caminos de hielo, activar ascensores o destruir columnas de fuego.

Los jugadores deberán cambiar entre Sera y los iconos de las franquicias de Arc System Works según lo pida el escenario. Pero si llegamos a recibir una cantidad considerable de daño, o a morir, perderemos la habilidad de convertirnos hasta encontrar una nueva cápsula en el nivel. Sera se diferencia de los personajes en 8-bit, debido a que puede personalizar sus habilidades con las mejoras que recolectamos –con nuestros compañeros de trabajo– o al pasar los escenarios en S. Al superar todos los niveles de una carpeta recibiremos un traje que le otorgará mejoras en sus estadísticas a nuestro avatar.

Desafortunadamente, los escenarios carecen de personalidad –salvo algunos sectores que sí evocan a los universos invitados– y los villanos finales de cada carpeta no son memorables. A esto hay que agregarle que los controles en la versión de Switch –con la que hemos hecho esta reseña– no usan el pad direccional para el movimiento. Esto afecta enormemente al multijugador, ya que para ello necesitamos controles completos y no Joy-Con.

‘Colorful Fighters’ es el nombre del modo multijugador de Code Shifter. Este minijuego de pelea –similar a Super Smash Bros.– enfrenta a los personajes invitados en arenas similares a las vistas en el título de Nintendo DS, Jump Ultimate Stars.

Code Shifter es un concierto en 8-bit

No solo los protagonistas de las franquicias invitadas brillan en este título.

Sí algo hay que rescatar de este juego es su música, ya que cuando manejamos a uno de los invitados provenientes de las franquicias de Arc System Works, podemos escuchar un tema sintetizado de su juego original. Es así como encontraremos las canciones principales de Double Dragon, Jake Hunter y los temas de personajes como Sol Bad Guy, Ky Kiske o Rachel de Blazblue. Desafortunadamente, la banda sonora original del juego se ve eclipsada por las versiones en 8-bit de las franquicias invitadas.

Los gráficos de Code Shifter no son muy exigentes, así que la consola híbrida de Nintendo no tiene problemas para correrlo en modo portátil o televisor. Sin embargo, cabe resaltar que este juego se ejecuta a 30 fotogramas por segundo en todas sus versiones. Otro detalle que puede hacer molesta la experiencia proviene de las colisiones con los enemigos. En algunas situaciones, o manejando cierto tipo de personajes, juegan en contra del usuario.

Si algo falta en este título es una galería, donde podamos conocer más sobre los personajes y franquicias de Arc System Works. Así como también una opción para poder escuchar los temas musicales sin la necesidad de estar en medio de una misión. No podemos olvidar que estamos hablando de un juego que a pesar de su bajo precio (31.000 pesos colombianos en la tienda de Steam) tiene una gran cantidad de contenido.

Adicional a la rejugabilidad, ya que si queremos tener a los 100 personajes y asistencias en ‘Colorful Fighters’ tendremos que revisitar muchos de los niveles del modo historia. Si a lo anterior le sumamos las recompensas por obtener rango S en los niveles, tendremos aproximadamente unas 20 horas de juego.

Code Shifter 7/10 Nota Lo que nos gustó -La música de los personajes invitados es pura nostalgia.

-El modo multijugador, aunque sencillo, es una gran adición.

-Mucho contenido por un precio económico. Lo que no nos gustó -No se puede jugar con los Joy-Con separados.

-La historia es sencilla y no logra interesar al jugador.

-La física de colisión suele hacer que cometamos errores.

-Hacen falta opciones extra para escuchar los temas musicales y conocer sobre los títulos de Arc System Works. En resumen Code Shifter es un juego con una excelente premisa, una que esperamos Arc System Works pueda desarrollar con más presupuesto en el futuro. Son más los puntos a favor que los errores que pueda llegar a tener este juego. Así que si buscan acción con desplazamiento lateral en dos dimensiones y a un buen precio, con una buena cantidad de horas de diversión y un increíble conjunto de personajes, esta es una gran opción.

Reseña hecha con una copia digital de Code Shifter para Nintendo Switch brindada por Arc System Works.