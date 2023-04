Código para aumentar la dificultad en Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Como bien decíamos en nuestra reseña, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon es un ‘encantador’ juego de PlatinumGames accesible para todo público. Esto quiere decir que no posee la dificultad de algunas de sus otras obras y muchos fanáticos de Bayonetta pudieron pasar del mismo por eso. Para fortuna de aquellos que buscan un reto adicional, la compañía ha liberado un código que aumenta la dificultad de Bayonetta Origins.

La historia de Cereza en el bosque Avalon es un cuento de hadas oscuras.

Dicha dificultad se desbloquea al completar la historia del juego por primera vez. Sin embargo, con el código puedes acceder de inmediato a la misma apenas comenzando la aventura de Cereza en el bosque Avalon. El director Abebe Tinari reveló el denominado ‘código Platinum’ que activa la dificultad ‘Cuento prohibido’ en Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

Para ello debes ir a la pantalla de inicio y simplemente presionar ↑ ↓ ← → X B Y A. La formación es como dos números 4 al revés. Cuando completes el código escucharás un sonido y habrás activado la dificultad mayor de Bayonetta Origins para Nintendo Switch.

En la dificultad ‘Cuento prohibido’ no puedes usar las ayudas de accesibilidad en el menú de opciones, los enemigos son más numerosos y causan mayor daño. Independientemente de la dificultad, Bayonetta Origins es un gran complemento al Bayoverso y una entrega que se defiende con su propio y atractivo estilo.

Fuente: PlatinumGames YouTube