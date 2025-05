Códigos de regalo para Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

El último RPG y simulador de vida fantasiosa de Level-5, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, ha sido un éxito entre los jugadores que no se veía desde la versión para 3DS –un poco menos en móviles–. Esta secuela para Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC incluye la posibilidad de redimir códigos de regalo que el desarrollador liberará progresivamente.

Se espera que Level-5 comparta nuevos códigos de regalo en los próximos días y meses. Cada uno debería ofrecer su propio conjunto de artículos para que los jugadores los obtengan en el juego. Esta es una lista en constante crecimiento y actualización, así que no olvides visitarla con frecuencia.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, lista de códigos de regalo

La lista de códigos actualmente activos no tiene fecha de caducidad.

Anillo de diamantes x1, Brema de la suerte x1, Saco de oro x10, Ramillete x1, Fuegos artificiales de cortejo x5

A5C9X7VR

Desde el 26 de mayo de 2025

Poción de alta PS x5, Polvo curativo x5, Vida adorable x3, Poción de alta PS x5, Polvo energético x5

A56LCE87

Desde el 26 de mayo de 2025

Poción de PS x5, Cura vital x3, Ayuda de resistencia x3, Poción de PS x5, Ayuda de poder x3, Polvo curativo x3

T2GC6EQL

Desde el 26 de mayo de 2025

Cómo canjear códigos de regalo en Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Solo se necesitan unos pocos pasos para canjear códigos de regalo en Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. A continuación los pasos a seguir.

Inicia Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. Selecciona Regalos > Introducir Código de Regalo en el menú. Si el código de regalo requiere conexión a internet, selecciona ‘Conectar’.

*Se requiere conexión a internet y una suscripción de pago a Nintendo Switch Online para canjear el código de regalo.

4. Introduce el Código de Regalo.