Nuevos códigos para Genshin Impact 6.0 (Luna I) – septiembre de 2025

Ya está disponible la versión Luna I (6.0) con la nueva región Nod Krai y vamos a celebrar el quinto aniversario con muchos regalos para los jugadores. Si quieren aún más regalos, no olviden reclamar Protogemas y demás recompensas para Genshin Impact canjeando estos códigos.
Códigos válidos para septiembre de 2025
|GS60YTQ4NT
Nuevo
|Experiencia del Aventurero x10
Mineral de refinamiento místico x5
Pollo al chile Jueyun x5
Tallarines fritos con pescado x5
Mora x30000
|NODKRAISP0909
Nuevo
|Ingenio del héroe x3
Mineral de Refinamiento místico x5
Mora x20000
|SAWFSXA7NCSM
Nuevo
|Perrito caliente de Nod Krai x3
Plata lunacaída x3
Mora x20000
|ITSTARTSIN60NODKRAI
|Protogemas x40
Ingenio del héroe x5
Mora x20000
|EPIC2025
|Protogemas x40
Experiencia del Aventurero x5
Mora x20000
|SWIP9F497X18
|Experiencia del Aventurero x10
Mineral de refinamiento místico x5
Pollo al chile Jueyun x5
Tallarines fritos con pescado x5
Mora x10000
|R4SCAU7CR1G9
|Protogemas x60
|CLD6ZWU35GTH
|Protogemas x60
Experiencia del Aventurero x5
|TOUGNK89J77G
|Experiencia del Aventurero x5
Mineral de refinamiento místico x5
Pollo al chile Jueyun x5
Tallarines fritos con pescado x5
Mora x10000
|GENSHINGIFT
|Protogemas x50
Ingenio del héroe x3
Cómo redimir los códigos
En el menú principal del juego, seleccionamos la opción Ajustes
Luego vamos a la opción Cuenta y seleccionamos Código de canje
Allí digitamos los códigos y si no han vencido o no los hemos usado antes, recibiremos recompensas para Genshin Impact.
Alternativamente, podemos usar este enlace para activarlos si usamos nuestra cuenta de Hoyoverse.