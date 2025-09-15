Nuevos códigos para Genshin Impact 6.0 (Luna I) – septiembre de 2025

Videojuegos

Ya está disponible la versión Luna I (6.0) con la nueva región Nod Krai y vamos a celebrar el quinto aniversario con muchos regalos para los jugadores. Si quieren aún más regalos, no olviden reclamar Protogemas y demás recompensas para Genshin Impact canjeando estos códigos.

Códigos válidos para septiembre de 2025

GS60YTQ4NT
Nuevo		Experiencia del Aventurero x10
Mineral de refinamiento místico x5
Pollo al chile Jueyun x5
Tallarines fritos con pescado x5
Mora x30000
NODKRAISP0909
Nuevo		Ingenio del héroe x3
Mineral de Refinamiento místico x5
Mora x20000
SAWFSXA7NCSM
Nuevo		Perrito caliente de Nod Krai x3
Plata lunacaída x3
Mora x20000
ITSTARTSIN60NODKRAI
Protogemas x40
Ingenio del héroe x5
Mora x20000
EPIC2025
Protogemas x40
Experiencia del Aventurero x5
Mora x20000
SWIP9F497X18
Experiencia del Aventurero x10
Mineral de refinamiento místico x5
Pollo al chile Jueyun x5
Tallarines fritos con pescado x5
Mora x10000
R4SCAU7CR1G9Protogemas x60
CLD6ZWU35GTHProtogemas x60
Experiencia del Aventurero x5
TOUGNK89J77GExperiencia del Aventurero x5
Mineral de refinamiento místico x5
Pollo al chile Jueyun x5
Tallarines fritos con pescado x5
Mora x10000
GENSHINGIFTProtogemas x50
Ingenio del héroe x3

Cómo redimir los códigos

En el menú principal del juego, seleccionamos la opción Ajustes

Luego vamos a la opción Cuenta y seleccionamos Código de canje

Allí digitamos los códigos y si no han vencido o no los hemos usado antes, recibiremos recompensas para Genshin Impact.

Alternativamente, podemos usar este enlace para activarlos si usamos nuestra cuenta de Hoyoverse.

