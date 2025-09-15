Nuevos códigos para Genshin Impact 6.0 (Luna I) – septiembre de 2025

Ya está disponible la versión Luna I (6.0) con la nueva región Nod Krai y vamos a celebrar el quinto aniversario con muchos regalos para los jugadores. Si quieren aún más regalos, no olviden reclamar Protogemas y demás recompensas para Genshin Impact canjeando estos códigos.

Códigos válidos para septiembre de 2025

GS60YTQ4NT

Nuevo Experiencia del Aventurero x10

Mineral de refinamiento místico x5

Pollo al chile Jueyun x5

Tallarines fritos con pescado x5

Mora x30000 NODKRAISP0909

Nuevo Ingenio del héroe x3

Mineral de Refinamiento místico x5

Mora x20000 SAWFSXA7NCSM

Nuevo Perrito caliente de Nod Krai x3

Plata lunacaída x3

Mora x20000 ITSTARTSIN60NODKRAI

Protogemas x40

Ingenio del héroe x5

Mora x20000 EPIC2025

Protogemas x40

Experiencia del Aventurero x5

Mora x20000 SWIP9F497X18

Experiencia del Aventurero x10

Mineral de refinamiento místico x5

Pollo al chile Jueyun x5

Tallarines fritos con pescado x5

Mora x10000 R4SCAU7CR1G9 Protogemas x60 CLD6ZWU35GTH Protogemas x60

Experiencia del Aventurero x5 TOUGNK89J77G Experiencia del Aventurero x5

Mineral de refinamiento místico x5

Pollo al chile Jueyun x5

Tallarines fritos con pescado x5

Mora x10000 GENSHINGIFT Protogemas x50

Ingenio del héroe x3

Cómo redimir los códigos

En el menú principal del juego, seleccionamos la opción Ajustes

Luego vamos a la opción Cuenta y seleccionamos Código de canje

Allí digitamos los códigos y si no han vencido o no los hemos usado antes, recibiremos recompensas para Genshin Impact.

Alternativamente, podemos usar este enlace para activarlos si usamos nuestra cuenta de Hoyoverse.

