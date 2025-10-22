Videojuegos

Códigos para evoluciones por intercambio en Leyendas Pokémon: Z-A

Sin cable de enlace para Game Boy.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Las evoluciones por intercambio, como es costumbre, vuelven a estar presentes en Leyendas Pokémon: Z-A. A diferencia de Pokémon Legends: Arceus, donde los Pokémon que evolucionan por intercambio sin objetos especiales lo hacían por medio del objeto Cordón Unión o Linking Cord, extrañamente en el Kalos del presente dicho objeto no existe. Con aquel podíamos evolucionar a Haunter, Kadabra, Machoke y Graveler. Todos los Pokémon de primera generación que requerían intercambio con el Cable Link de Game Boy.

De estos tres Pokémon solo Graveler está ausente en Leyendas Pokémon: Z-A, pero es posible evolucionar al resto por medio de intercambios en línea. Gracias a los códigos de intercambio que enlistamos a continuación, también podrás evolucionar a otros Pokémon que requieren de un objeto específico al momento de ser intercambiados.

- Publicidad -

Códigos de intercambio para Leyendas Pokémon: Z-A

Pokémon a intercambiarEvolución a obtenerObjeto necesarioCódigo de intercambio
HaunterGengarNo aplica0063 0063
KadabraAlakazamNo aplica0066 0066
PumpkabooGourgeistNo aplica0204 0204
PhantumpTrevenantNo aplica0182 0182
MachokeMachampNo aplica0126 0126
SpritzeeAromatisseSachet0096 0096
SwirlixSlurpuffWhipped Dream0098 0098
ScytherScizorMetal Coat0176 0176
SlowpokeSlowkingKing’s Rock0137 0137
OnixSteelixMetal Coat0197 0197

Cómo usar los códigos de intercambio en Leyendas Pokémon: Z-A

Para usar los códigos de intercambio en Leyendas Pokémon: Z-A, debes usar la opción de Link Trade en el menú Link Play. Puedes hacerlo pulsando X para abrir el menú principal y seleccionando Link Play en la lista.

Una vez que te hayas conectado a internet, se te pedirá que introduzcas un código. Aquí es donde debes introducir el código de intercambio deseado enlistado arriba. Cuando encuentres a alguien con quien intercambiar, específicamente para los códigos de la lista, deberás intercambiarle el Pokémon que coincida con el código suministrado. Por ejemplo, si usas un código de intercambio de Haunter, no tendría sentido brindarle un Kadabra.

Cuando ambos jugadores estén conformes con lo que les entrega su compañero de intercambio, deben confirmar que desean hacerlo y el intercambio comenzará. Cuando el Pokémon haga parte de su equipo, finalmente evolucionará.

🎟

Mundo extendido Pokémon

Códigos para evoluciones por intercambio en Leyendas Pokémon:…
Leyendas Pokémon Z-A: Dónde están las oficinas de…
Algunas curiosidades en español latino de…
Consigue la Megapiedra Greninjanita en las…
¿Qué pasa con las Pokébolas cuando…

Contenidos de Leyendas Pokémon: Z-A

Las nuevas megaevoluciones para Leyendas Pokémon: Z-A

Leyendas Pokémon: Z-A – Reseña (Switch 2)

¿Es ciudad Luminalia el «purgatorio Pokémon»? ¿Está el/la protagonista de Leyendas Pokémon: Z-A en un limbo?

Zonas salvajes y lista de Pokémon por cada una en Leyendas Pokémon: Z-A

¿Qué pasa con las Pokébolas cuando fallan las capturas en Leyendas Pokémon: Z-A?

Consigue la Megapiedra Greninjanita en las batallas clasificatorias de Leyendas Pokémon: Z-A Temporada 1

Algunas curiosidades en español latino de Leyendas Pokémon: Z-A

Dónde están las oficinas de Construcciones Radix para canjear los Nariamuletos

Roblox – Códigos de Fisch (Octubre 2025)
El «clon de Doom» Darkenstein 3D ya está disponible gratis en Steam
Las skins Lux Pandástica, Wukong y Darius Reinos Mecha y Viktor Heraldo de las Máquinas llegarán pronto a LoL
Fecha, hora y cómo ver el segundo Nintendo Direct de Kirby Air Riders
Este adorable y difícil juego de plataformas protagonizado por un pato y una tortuga ya tiene fecha de lanzamiento
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Roblox Fisch Evento Halloween Roblox – Códigos de Fisch (Octubre 2025)
No hay comentarios

Lo último

Historias del futuro: La creación de Back to the Future II
Cultura POP
Fechas de las colaboraciones de Fortnite con Terrifier, Poppy Playtime, Merlina y R.E.P.O
Videojuegos
Ninja Gaiden 4 – Reseña (Xbox Series)
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – Reseña (Switch)