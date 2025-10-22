Códigos para evoluciones por intercambio en Leyendas Pokémon: Z-A

Las evoluciones por intercambio, como es costumbre, vuelven a estar presentes en Leyendas Pokémon: Z-A. A diferencia de Pokémon Legends: Arceus, donde los Pokémon que evolucionan por intercambio sin objetos especiales lo hacían por medio del objeto Cordón Unión o Linking Cord, extrañamente en el Kalos del presente dicho objeto no existe. Con aquel podíamos evolucionar a Haunter, Kadabra, Machoke y Graveler. Todos los Pokémon de primera generación que requerían intercambio con el Cable Link de Game Boy.

De estos tres Pokémon solo Graveler está ausente en Leyendas Pokémon: Z-A, pero es posible evolucionar al resto por medio de intercambios en línea. Gracias a los códigos de intercambio que enlistamos a continuación, también podrás evolucionar a otros Pokémon que requieren de un objeto específico al momento de ser intercambiados.

Códigos de intercambio para Leyendas Pokémon: Z-A

Pokémon a intercambiar Evolución a obtener Objeto necesario Código de intercambio Haunter Gengar No aplica 0063 0063 Kadabra Alakazam No aplica 0066 0066 Pumpkaboo Gourgeist No aplica 0204 0204 Phantump Trevenant No aplica 0182 0182 Machoke Machamp No aplica 0126 0126 Spritzee Aromatisse Sachet 0096 0096 Swirlix Slurpuff Whipped Dream 0098 0098 Scyther Scizor Metal Coat 0176 0176 Slowpoke Slowking King’s Rock 0137 0137 Onix Steelix Metal Coat 0197 0197

Cómo usar los códigos de intercambio en Leyendas Pokémon: Z-A

Para usar los códigos de intercambio en Leyendas Pokémon: Z-A, debes usar la opción de Link Trade en el menú Link Play. Puedes hacerlo pulsando X para abrir el menú principal y seleccionando Link Play en la lista.

Una vez que te hayas conectado a internet, se te pedirá que introduzcas un código. Aquí es donde debes introducir el código de intercambio deseado enlistado arriba. Cuando encuentres a alguien con quien intercambiar, específicamente para los códigos de la lista, deberás intercambiarle el Pokémon que coincida con el código suministrado. Por ejemplo, si usas un código de intercambio de Haunter, no tendría sentido brindarle un Kadabra.

Cuando ambos jugadores estén conformes con lo que les entrega su compañero de intercambio, deben confirmar que desean hacerlo y el intercambio comenzará. Cuando el Pokémon haga parte de su equipo, finalmente evolucionará.

Contenidos de Leyendas Pokémon: Z-A

