Cody Rhodes y Rhea Ripley de la WWE llegan a la temporada 5 de Call of Duty, nuevas armas, mapas y más

La lucha libre es más popular que nunca y luchadores famosos ya han aparecido en juegos como Fall Guys, Rainbow Six Siege y Brawlhalla, así que no nos extraña que salgan también en uno de los juegos de disparos más populares de todos los tiempos. Los luchadores de la WWE Cody Rhodes, Rhea Ripley y Rey Misterio se convertirán en operadores de Call of Duty: Modern Warfare III, Warzone y Warzone Mobile durante la temporada 5 de 2024.

Esta temporada empieza el miércoles 24 de julio de 2024 a las 11:00 a.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). A continuación pueden ver un tráiler al ritmo de They Don’t Know About Me de Black Prez.

También pueden ver un resumen de todo el contenido de la temporada en esta infografía.

Ahora veamos las novedades generales que tendrá. Más abajo compartimos en detalle qué llegará a Warzone y qué será para Modern Warfare III.

Operadores de la WWE en Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone

Aquellos que compren el pase de la temporada 5 de Call of Duty podrán conseguir como operadora a Rhea ‘Mami’ Ripley, pero si la que quieren la ‘skin’ del actual campeón Cody Rhodes tendrán que comprar el paquete de trazadoras respectivo.

También se pondrá a la venta un paquete de trazadores con el legendario luchador mexicano Rey Misterio como operador y cosméticos inspirados en él.

Como parte de esta colaboración, Call of Duty tendrá el evento especial WWE SummerSlam en sus tres juegos. En este debemos completar retos en todos los modos de juego para desbloquear recompensas, incluyendo una nueva ‘skin’ de operador. Por su parte, Modern Warfare III tendrá el modo de juego Slam Seathmatch, en el que solo podemos eliminar rivales usando movimientos finales.

Nuevas armas

Además de los luchadores de la WWE, las siguientes armas será agregadas a Call of Duty: Modern Warfare III, Warzone y Warzone: Mobile durante la temporada 5.

Subamertalladora Static-HV : Disponible en el sector 6 del pase de batalla

: Disponible en el sector 6 del pase de batalla Rifle de asalto STG: Disponible en el sector 7 del pase de batalla

Novedades de la temporada 5 en Modern Warfare III

Este juego recibirá nuevos mapas y modos de juego.

Nuevos mapas

Bait : nuevo mapa mediado para partidas 6 vs 6.

: nuevo mapa mediado para partidas 6 vs 6. Yard : nuevo mapa pequeño para partidas 6 vs 6.

: nuevo mapa pequeño para partidas 6 vs 6. Celship : variante estilo ‘cel-shaded’ de Shipment para partidas 6 vs 6.

: variante estilo ‘cel-shaded’ de Shipment para partidas 6 vs 6. Toonoxide: variante estilo ‘cel-shaded’ de Rust para partidas 6 vs 6.

Nuevos modos de juego

El único modo de juego nuevo de lanzamiento de temporada será Guerrero CoD: un modo ‘rápido’ para tres equipos de dos jugadores (2v2v2) en los que se deberán enfrentar a diferentes retos elegidos al azar como ‘destruye el carro’ o ‘elimina lo más rápido posible a los demás con solo una pistola’.

Novedades de la temporada 5 en Warzone

El mapa Urzikstan recibirá el nuevo punto de interés Supertienda Atlas. Habrá un modo Resurgencia dedicado solo a este escenario.

Novedades de la temporada 5 en Warzone Mobile

Nuevo mapa multijugador para partidas 6 contra 6: Meat .

. El mapa de batalla campal Verdansk será actualizado con los puntos de interés zoológico, choque de trenes, sitio de construcción, base en la montaña y edificio del gobierno .

. El modo multijugador ‘ Frontline ‘ estará disponible por tiempo limitado.

‘ estará disponible por tiempo limitado. Habrá una nueva zona de práctica en la Isla Rebirth para la Batalla campal.

Esas son todas las novedades importantes que llegan a Call of Duty: Modern Warfare III, Warzone y Warzone Mobile durante la temporada 5 junto con Cody Rhodes, Rhea Ripley y el evento de la WWE. Si quieren conocer qué más llega en detalle, visiten el blog oficial de la franquicia.