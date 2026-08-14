Así es la colaboración de Battlefield 6 con Top Gun, que tristemente no tiene a Tom Cruise

Parece que todos los juegos hoy en día tienen que tener ‘crossovers’ para llamar la atención. Battlefield 6 no es la excepción y pronto tendrá una colaboración con una franquicia que —a diferencia de las colaboraciones que suele tener Call of Duty— encaja bastante bien con su estética: Top Gun.

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Esta colaboración llegará al juego en un evento gratuito el martes 18 de agosto de 2026 tando al juego de pago como al modo grautito RedSec. A continuación pueden ver un tráiler cinematográfico que cuenta con la participación de actores de Top Gun Maverick que saldrán también en el juego: Miles Teller (Rooster), Lewis Pullman (Bob) y Charles Parnell (Warlock). No parece que Tom Cruise vaya a aparecer en el ‘crossover’, aunque seguramente habrán referencias a él.

Junto al evento de Top Gun llegan a Battlefield 6 los aviones F-74A Seacat y el F/A-81F Super Spectre y los modos de juego Hundimiento Naval y Eliminación: Combate aéreo, inspirados en la película.

Si les interesa conocer en más detalle cómo será la colaboración y ver a los actores repitiendo sus roles para el juego, pueden ver el siguiente video. Tristemente está solamente en inglés.

El video también menciona que habrán multiples ‘huevos de pascua’ en el evento, pero no dieron detalles para «no dañar las sorpresas».

Battlefield 6 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y EA App.