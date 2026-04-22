Así es la colaboración de Ben 10 con Fortnite: fecha, skins y detalles

Nuevo día, nuevo ‘crossover’. Una de las series más queridas por los «niños de los 2000» por fin hará su aparición en la batalla campal. La rumoreada colaboración de Ben 10 con Fortnite ya fue confirmada oficialmente y tenemos los primeros datos sobre las skins que tendrá, la fecha en que estará disponible y más.

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El ‘crossover’ será específicamente con Ben 10: Fuerza Alienígena, la serie que se desarrolla cinco años después de la serie original y en la que tanto Ben como Gwen ya son adolescentes. Fue confirmada con un corto video publicado en la cuenta oficial en español del juego en Twitter.

Las skins y objetos estarán disponibles en el juego a partir del viernes 24 de abril de 2026 con la actualización de la tienda.

Todo empezó cuando un dispositivo alienígena hizo lo que hizo. pic.twitter.com/mvUOiJbvN1 — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) April 22, 2026

Al momento de hacer esta nota no se han revelado ni filtrado imágenes de las skins y los objetos cosméticos de Ben 10: Fuerza alienígena en Fortnite, pero sabemos qué serán:

Atuendo de Ben Tennyson + Tres estilos + Estilo LEGO

Atuendo de Gwen Tennyson + Dos estilos + Estilo LEGO

El lote incluirá, además de las skins y sus estilos:

Mochila retro de Ben

Mochila retro de Gwen

Pico de Ben

Pico de Gwen

Dos gestos

Un par de zapatillas

Un papel

Pronto actualizaremos esta nota con imágenes de las skins.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.