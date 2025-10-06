Así es la colaboración de Tron: Ares con Fortnite

Cuando estrenaron Tron: El Legado en 2010, de inmediato dijeron que la historia continuaría en una tercera parte protagonizada por Jared Leto como un programa de IA que viajaría del Grid al mundo real. Tuvieron que pasar más de 15 años, pero esa película finalmente llegará a cines el 9 de octubre de 2025. Para celebrarlo, Tron: Ares tendrá una colaboración con Fortnite en forma de skin del personaje interpretado por Jared Leto y objetos cosméticos que se pondrán a la venta en la tienda del juego.

Si son fanáticos de esta franquicia y prefieren un juego completo en vez de atuendos en un ‘battle royale’, les recomendamos el reciente juego indie Tron: Catalyst. Ahora sí, veamos qué esperar del ‘crossover’.

La colaboración entre Tron: Ares y Fortnite estará disponible desde el martes 7 de octubre de 2025 en horas de actualización de la tienda (7:00 p.m. para Colombia, 6:00 p.m. para México) e incluirá los siguientes objetos:

Atuendo de Ares (inspirado en la apariencia de Jared Leto) + Estilo LEGO + variantes con y sin máscara

Mochila Retro Disco de identidad de Dillinger

Pico Disco de identidad de Dillinger

Pico Vara de Ares

Planeador Salto Jet

Gesto Pequeña motocicleta de luz

Gesto Rayo portal

Papel ‘Fuera de Tron’

Pista de improvisación

Tenemos que recordar que esta no es la primera colaboración que tiene este juego con Tron. Ya hay una colección de atuendos inspirados en la película El Legado con personajes genéricos y una moto de luz que salió en 2021. Esperamos que estén de regreso junto al ‘crossover’ de la nueva película.