La colaboración de Dead by Daylight con The Walking Dead es oficial, Rick y Michonne serían los sobrevivientes

A comienzo de mayo de 2025, durante el panel de DbD en Pax East en el que se reveló a Springtrap como nuevo asesino, también presentaron el mapa de ruta del año 9 del juego que daba una pista sobre cuál iba a ser el siguiente ‘crossover’. Si unimos todas las letras semidesvanecidas de la imagen, formamos la frase The Ones Who Live, sugiriendo que la colaboración con dos nuevos sobrevivientes que llegará en julio de 2025 a Dead By Daylight sería con The Walking Dead.

Esto está más que confirmado. Aunque inicialmente no confirmaron cuáles son los personajes del ‘crossover’ Las cuentas oficiales del juego en redes publicaron una imagen revelando que lo que habíamos adivinado era cierto y la serie de AMC traerá sus personajes a este título de terror asimétrico

Juntos, resistiremos. Solos, no sobreviviremos.



Mañana daremos a conocer más información. pic.twitter.com/DbHgEcU3We — Dead by Daylight ES (@DbDBHVR_ES) July 7, 2025

Los dos supervivientes de The Walking Dead en Dead By Daylight serán revelados el 8 de julio de 2025 junto con la llegada del servidor de pruebas o PTB 9.1.0, pero no nos cabe la menor duda de que serán Rick Grimes y Michonne. Ellos son los protagonistas de The Ones Who Live, el más reciente spin-off de la franquicia de los muertos vivientes creada por Robert Kirkman.

Algunos jugadores se han estado preguntando qué personaje de The Walking Dead aparecerá como Asesino en Dead By Daylight, pero no habrá un asesino como parte de esta colaboración.

Cuándo llegan Rick Grimes y Michonne de The Walking Dead a Dead By Daylight y cuáles son sus habilidades (‘perks’)

Aunque no es oficial, todo indica que la fecha de lanzamiento de estos dos nuevos personajes será el martes 29 de julio de 2025.

Pronto actualizaremos esta nota para incluir las características y habilidades o ‘perks’ de los nuevos sobrevivientes.