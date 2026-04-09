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El mejor asesino de demonios llega a Santuario en la colaboración entre Diablo y Doom

Las hordas del infierno se enfrentarán al único hombre al que temen de verdad.

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Seguimos considerando que Diablo no es un juego que se preste tanto a colaboraciones como Fortnite, pero al menos podemos decir que las están eligiendo bien y los pasados ‘crossovers’ de Diablo IV con Berserk y con Starcraft al menos no desentonaron con su estética de fantasía oscura. Lo mismo podemos decir de Doom: The Dark Ages, que no lucirá fuera de lugar cuando llegue su colaboración con el juego móvil Diablo Immortal.

Esta colaboración será parte del evento ‘Reino del Exterminador’ que estará disponible entre el jueves 16 de abril y el miércoles 13 de mayo de 2026. A continuación pueden ver un corto tráiler cinematográfico que muestra algunos de los diseños que podremos ver en el juego, pero no revela cómo será su jugabilidad.

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El centro de la colaboración entre Doom: The Dark Ages y Diablo Immortal será Flagelo del Exterminador, una versión del modo ‘Flagelo de Sobreviviente’ con habilidades y armas inspiradas en el juego de id Software como el Escudo Sierra, la Maza de Pavor y la Superescopeta.

Por supuesto, también vamos a encontrar enemigos sacados de Doom en el mapa de Santuario —incluyendo al icónico Ciberdemonio que será el jefe final del evento— y al Crisol como una nueva Gema legendaria de dos estrellas que permite causar una matanza para masacrar a enemigos con una vida máxima determinada e infligir más daño conforme la vida del objetivo se vaya reduciendo. Los enemigos aniquilados tras la matanza otorgan Ira del Exterminador, que aumenta el daño y la velocidad de movimiento. Ira del Exterminador se acumula, y matar a un jugador concede el máximo de acumulaciones al instante. Las matanzas no pueden ocurrir más de una vez cada pocos segundos por enemigo.

Durante este evento también podremos conseguir diseños de armas inspirados en Doom como la icónica armadura Pretor de Slayer en el Mercado Fantasma y nuevos Familiares como el Cacodemonio y la montura Serrat.

Ya para terminar, les informamos que los jugadores que inicien sesión En Diablo Immortal durante el evento de colaboración con Doom: The Dark Ages recibirán gratis los siguientes objetos:

  • 1 Gema legendaria: El Crisol
  • 1 Cimera legendaria
  • 5 Emojis
  • 6 Cimeras
  • 10 Equipos de conjunto
  • 10 Objetos decorativos de armas: Armería Forjada de Centinela

Solo queda preguntarnos, ¿Por qué esta colaboración no podía ser con Diablo IV?

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Doom Immortal es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para dispositivos móviles iOS, Android y para PC mediante Battle.net.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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