Fecha, recompensas y nuevo tráiler de la colaboración de Digimon con Free Fire

Digimon ha sido un nombre muy popular últimamente en el mundo de los videojuegos gracias al éxito de Time Stranger, así que no nos extraña para nada ver a las criaturas del Digimundo aparecer en nuevos ‘crossovers’. En esta ocasión le toca el turno a Free Fire y ya sabemos cuál es la fecha de inicio de la colaboración con Digimon Adventure que nos permitirá conseguir objetos inspirados en Agumon y compañía, incluyendo algunas recompensas gratis.

De acuerdo a Garena, este evento especial se llevará a cabo entre el lunes 17 y el domingo 30 de noviembre de 2025. A continuación pueden encontrar el tráiler para que vean cómo lucen algunos de los nuevos cosméticos en el juego.

También conocimos algunos de los objetos de Digimon que podremos conseguir gratis durante la colaboración con Free Fire.

  • Ícono de Agumon – Gratis por iniciar sesión durante el evento
  • Fondo del Emblema – Gratis por iniciar sesión durante el evento
  • Stickers exclusivos – Gratis por iniciar sesión durante el evento
  • Camisa de WarGreymon – Se consigue a cambio de Tokens del evento
  • Granada Terra Force – Se consigue a cambio de Tokens del evento

Los Tokens se pueden conseguir en una nueva misión en la que tenemos que «Interactuar con Agumon».

Entre los objetos de pago (con Diamantes en las ruletas) se encontrarán la Gorra de Takeru (TK) y Patamon y los diseños de armas inspirados en WarGreymon y MetalGarurumon que pudimos ver en el tráiler.

