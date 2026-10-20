Así es la extraña colaboración de Fortnite con la película de terror Obsesión y la skin de Nikki

Como parte de su tradicional evento de Halloween, Fortnite contó con muchos invitados especiales sacados de juegos y películas de horror como Pesadilla sin fin, 99 noches en el bosque, Five Nights at Freddy’s y más. Aún así no esperábamos ver una colaboración con el filme de terror Obsesión y una skin de su protagonista Nikki.

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Tomando en cuenta la trama de esa película —en la que un hombre usa un «sauce de un deseo» (‘One wish willow’) para hacer que una chica se obsesione con él— no creíamos que los personajes encajaran bien en la batalla campal y aunque inicialmente no hay atuendos de ninguno de ellos, una skin de ‘Freaky Nikki’ con la apariencia de la actriz Inde Navarrete saldría en el juego el 21 de octubre de 2026. Así es como luce.

El lote de Obsesión incluirá los siguientes objetos cosméticos:

Mochila retro Sauce del deseo

Pico Botella rota de Nikki

Gesto ‘No no no’

Desde el pasado 15 de octubre también podemos encontrar en Fortnite el Espíritu Sauce del deseo inspirado en el objeto máldito de la película Obsesión. Resulta bastante útil porque extrae los espíritus equipados de los enemigos al eliminarlos y empuja a los enemigos cercanos cuando al recibir daño. Pero tiene un lado oscuro. Si nos desequipamos este espíritu, se pondrá «celoso» y marcará nuestra ubicación en el mapa a todos los rivales.

Se supone que el diseño del ‘Sprite’ imita la caja de Sauce del deseo de la película.

El ‘crossover’ de Obsesión con Fortnite con la skin de Nikki ha resultado algo controversial. Algunos creen que la naturaleza de la película —sobre todo si analizamos sus temas de abuso— hace que ella no resulte adecuada para aparecer en un juego como este.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.