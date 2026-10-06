Videojuegos

La colaboración de Hollow Knight con Fortnite deja ver los objetos cosméticos que llegarán a la tienda

¿Y Hornet?

Julian Ramirez
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Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ya sabíamos desde hace unos días que Fortnite tendrá una colaboración con uno de los juegos indies más populares de todos los tiempos: Hollow Knight. Ya dimos una breve mirada al Compañero que podremos conseguir, pero no es el único objeto que hará parte de este ‘crossover’.

El lote de Hollow Knight aparecerá en la tienda en la noche del miércoles 7 de abril de 2026 e incluirá los siguientes objetos:

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  • Compañero El Caballero + Estilo alternativo Sombra
  • Gesto de compañero Banca de descanso
  • Pico Clavo del Caballero
  • Mochila retro Larva de Hallownest
  • Emblema del Caballero

Podemos ver cómo se ven en el juego todos estos objetos a continuación, cortesía del minero de datos HYPEX.

Los Compañeros son criaturas que caminan a nuestro lado durante las partidas de Batalla Campal y en otros modos de juego, pero no participan en combate ni nos dan ventaja alguna. Muchos jugadores se han quejado de su alto precio, el cual a veces iguala o supera el de las mismas skins.

Hablando de Hollow Knight, muchos fans de la saga también están pidiendo que Fortnite agregue a Hornet —la protagonista de Silksong—como compañera o como una skin. Seguramente están desesperados por verla de nuevo en acción durante esta larga espera por el DLC Sea of Sorrow.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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