La fecha de la colaboración de Kingdom Hearts con Fortnite está confirmada, nueva mirada a la skin de Sora

Ya sabíamos desde el comienzo de la actual temporada que ibamos a tener objetos cosméticos sacado de la peculiar saga ‘crossover’ de Disney y Square Enix, pero ahora tenemos una imagen más clara de lo que vamos a ver. Epic Games ya reveló la fecha en que podremos obtener las skins de la colaboración de Kingdom Hearts con Fortnite, empezando por Sora y su Keyblade.

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Empecemos dando una mirada a la skin de Sora y su pico Keyblade. El atuendo está basado en el traje que viste el personaje en Kingdom Hearts 2, pero con algunos detalles de entregas posteriores. Al menos los fanáticos más puristas pueden respirar aliviados porque no será el ‘look’ más «realista» y aburrido que tendrá en KH4.

Es oficial 🗝️ ¡Sora llega a Fortnite esta semana! pic.twitter.com/oRbuEMqHLo — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) September 13, 2026

La cuenta oficial del Fortnite en inglés también ha estado publicando frases pertenecientes a otros personajes de la saga Kingdom Hearts como Riku y Kairi, lo que parece confirmar que también tendremos skins de ellos en el juego.

“If the world is made of light and darkness… We’ll be the darkness.” -R — Fortnite (@Fortnite) September 13, 2026

“And who knows, starting a new journey might not be so hard…” -K — Fortnite (@Fortnite) September 13, 2026

Finalmente, confirmaron que la colaboración estará disponible a partir de la noche del jueves 17 de septiembre de 2026. Las skins se pondrán a la venta en la tienda y estarán allí por tiempo limitado, pero podrían volver a la rotación en el futuro.

Sigue a tu corazón. 17 de septiembre. pic.twitter.com/WAr6MeAMv3 — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) September 14, 2026

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.