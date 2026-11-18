Cuando salió la colaboración de Overwatch con Fortnite el pasado mayo de 2026 sabíamos que eso no iba a ser todo y que eventualmente recibiríamos skins de más personajes del popular juego competitivo de Blizzard. Ese momento está a punto de llegar. La ‘ola 2’ de este ‘crossover’ trae nuevas skins de dos personajes muy queridos —Kiriko y Widowmaker— junto con nuevos picos, mochilas, gestos y más.
De acuerdo al informante y minero de datos FireMonkey, estos nuevos objetos cosméticos llegarán al juego el viernes 20 de noviembre de 2026 e incluyen lo siguiente:
- Atuendo de Kiriko
- Atuendo de Widowmaker
- Dos picos
- Dos mochilas retro
- Un gesto
- Un papel
- Un par de zapatillas
Aún no hemos visto cómo lucen los diseños de estos dos personajes, pero no creemos que vayan a ser muy diferentes de su apariencia en Overwatch.
Pronto tendremos más detalles sobre la ola 2 de la colaboración de Fortnite con Overwatch y daremos una buena mirada a las nuevas skins de Widowmaker y Kiriko. Cuando eso pase, actualizaremos esta nota con más imágenes e información.
Más sobre Fortnite
Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.