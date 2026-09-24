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La colaboración de Persona 5 con Fortnite está muy cerca y aquí tenemos las skins de Joker, Ann Takamaki y a Morgana como compañero

Se robarán tu corazón, tus armas y tus espíritus.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Que tendríamos skins de Persona 5 en Fortnite no era ningún secreto y ya habíamos visto imágenes oficiales de Joker en el juego. También sabíamos que habría atuendo de Ann Takamaki con estilo alternativo de Panther y que Morgana estaría presente de alguna forma, pero ahora podemos apreciar cómo lucirán en acción.

Epic Games publicó un corto tráiler de este ‘crossover’ y dijo que «llegarán más adelante esta misma semana». Podemos confirmar que se pondrán a la venta en la tienda del juego en la noche del viernes 25 de septiembre de 2026.

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El lote de Persona 5 en Fortnite incluirá los siguientes objetos:

  • Atuendo de Joker + Estilo alternativo + gesto de transformación integrado
  • Atuendo de Ann Takamaki + Estilo Panther
  • Mochila retro escolar de Joker
  • Mochila retro de Ann
  • Pico de Joker
  • Pico sombrilla de Ann
  • Dos gestos
  • Dos papeles
  • Zapatillas
  • Instrumento Micrófono
  • Instrumento Guitarra
  • Pista de improvisación
  • Compañero Morgana

Además de todos estos objetos cosméticos, también habrá un lote de la Van Morgana

Este lote incluirá:

  • Vehículo Van Morgana
  • Tres calcomanía
  • Llantas

Cin la colaboración también se activará el Espíritu de Morgana. Este ‘sprite’ aumenta la efectividad de los objetos curativos. La efectividad de los objetos aumenta aún más al subir de nivel el Espíritu.

¿Qué opinan? ¿Era lo que esperaban de esta colaboración? ¿Los fans de Futaba ya podemos empezar a protestar por su ausencia?

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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