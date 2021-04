Los ‘crossover’ están muy de moda en el mundo de los videojuegos, pero aún así nos siguen sorprendiendo con ‘mezclas’ que no esperábamos. Por ejemplo, ¿alguien pidió una colaboración de Rainbow Six Siege con Rick y Morty? Seguramente no, pero aquí la tenemos de todos modos.

Si les está costando esperar el estreno de la temporada 5 de Rick y Morty, tal vez puedan calmar un poco las ansias con el paquete que llegará a Rainbow Six Siege el 15 de abril de 2021 y que está inspirado en la popular serie de Adult Swim.

¿Qué incluyen los paquetes de Rick y Morty?

Paquete ‘Pickle Rick Smoke’ (2.160 créditos)

Atuendo ‘Pickle Rick’ para Smoke (defensor)

Apariencia ‘Portal Gun’ para el arma

Colgante ‘Pickle Rick’

Paquete ‘Gromflomite Sledge’ (2.160 créditos)

Atuendo ‘Gromflomite’ para Sledge (atacante)

Apariencia ‘Federación para el arma M590A1

Colgante ‘Equipo Seal Rick’

La verdad es que esta no es la primera colaboración inesperada que vemos en Rainbow Six Siege. En el pasado hemos tenido contenido basado en la serie española de Netflix La casa de papel y un arma inspirada en el juego independiente Gris. También ha tenido ‘crossovers’ con franquicias como Tomb Raider, Splinter Cell y recientemente con Resident Evil.

