A Fortnite no se le van a acabar pronto las series de televisión, cómics, videojuegos y películas con las cuales hacer colaboraciones para vender skins. Desde hace unos días venimos oyendo el rumor de que el próximo ‘crossover’ podría ser con Scott Pilgrim, la divertida historia escrita e ilustrada por Bryan Lee O’Malley sobre un joven millennial en Toronto que debe derrotar a los siete ex novios de la chica de sus sueños. Hasta ahora era solo un rumor, pero parece que ya tenemos confirmación de que es cierto.

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El autor de los cómics recientemente publicó una serie de imágenes en su cuenta oficial de Instagram que muestra inicialmente a Scott y a Ramona de Scott Pilgrim cayendo, seguida de una serie de acercamientos hacia el punto brillante del fondo hasta finalmente revelar que se trata del bus de batalla de Fortnite.

A menos que se trate de una elaborada broma de Bryan Lee O’Malley aprovechando los rumores, esta es una confirmación bastante clara de la colaboración con el popular videojuego de Epic Games. Al momento de hacer esta publicación no se ha confirmado la fecha en que podrían llegar a la tienda las skins de Scott y Ramona, pero ya se rumoréa que podrían aparecer en la última semana de la mini temporada Cazatesoros o como parte del lanzamiento de la temporada que empezará el 5 de diciembre de 2026. Si eso último es cierto, no descartamos que uno de los dos pudiera aparecer en el pase de batalla.

Otro rumor que ha despegado gracias a la imagen es que Scott podría ser un planeador además de una skin.

Cuando tengamos más información sobre la colaboración de Scott Pilgrim con Fortnite, la revelaremos aquí en GamerFocus. Mientras tanto, si quieren disfrutar de un videojuego con estos personajes les recomendamos el genial beat em’ up Scott Pilgrim EX que salió a comienzos de año.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.