Así es la colaboración de Sonic con Rocket League: fecha, recompensas, MTL y más

Todos sabemos que el erizo azul va más rápido a pie que en carro y eso no le impide participar en juegos de carreras de vehículos. Ya viene Sonic Racing: Crossworlds para demostrarlo. ¿Pero jugará fútbol mejor a pie o en auto? Vamos a descubrirlo en la colaboración de Rocket League con Sonic The Hedgehog que trae un montón de recompensas temáticas del erizo azul gratis y les vamos a decir cómo conseguirlas.

Este ‘crossover’ estará disponible en el juego de fútbol con carros entre el el martes 23 de septiembre y el miércoles 8 de octubre de 2025. La estrella del evento será el nuevo MTL (modo de juego por tiempo limitado) llamado Sonic Spin, en el que un balón falso con una forma azul muy familiar se dirigirá automáticamente al jugador que esté más cerca para destruirlo mientras tratamos de marcar goles con el balón real.

Pero lo que más nos importa son las recompensas gratis que podremos conseguir en esta colaboración entre Sonic y Rocket League. Son las siguientes:

Antena Sonic Star Post – Marca 50 goles en partidos en línea

– Marca 50 goles en partidos en línea Adorno Animal Capsule – Conduce a máxima velocidad durante 343 metros en un partido en línea

– Conduce a máxima velocidad durante 343 metros en un partido en línea Ruedas Speedster – Juega 10 partidos de Sonic Spin (compatibles con Fortnite)

– Juega 10 partidos de Sonic Spin (compatibles con Fortnite) Ruedas Land Smasher – Gana cinco partidos de Sonic Rush (compatibles con Fortnite)

– Gana cinco partidos de Sonic Rush (compatibles con Fortnite) Marco de avatar Sonic Emblem – Utiliza al menos 1991 de acelerador en un partido en línea en el que los rivales no marquen goles.

– Utiliza al menos 1991 de acelerador en un partido en línea en el que los rivales no marquen goles. Título de jugador «YOU’RE TOO SLOW» – Juega 10 partidos en línea usando al menos 1894 de acelerador en cada partida.

También podremos comprar objetos temáticos de Sonic en la tienda del juego. Son los siguientes:

Lote Porsche 918 Spyder + Sonic the Hedgehog – 2800 créditos Carrocería Porsche 918 Spyder (Hitbox Breakout) Calcomanía Porsche 918 Spyder Calcomanía Sonic Porsche 918 Spyder Calcomanía Super Sonic Porsche 918 Spyder Calcomanía Knuckles Porsche 918 Spyder Ruedas Porsche 918 Spyder

– 2800 créditos