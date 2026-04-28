Ya había tenido colaboraciones con Star Wars antes, pero uno de los personajes más importantes de la saga no había llegado a Brawlhalla… hasta ahora

El juego gratis de peleas plataformeras al estilo Smash Bros., Brawlhalla, ya cuenta con una buena cantidad de personajes de Star Wars en su plantilla entre los que se cuentan Darth Vader, Grievous, Maul, Ahsoka, Kay Vess, Han Solo, Chewbacca, el Mandaloriano, Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, así que resulta difícil de creer que Luke Skywalker, el protagonista original, apenas va a hacer su aparición en este juego.

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Para celebrar los eventos de comienzos de mayo («May the Fourth», ya saben cómo es), este juego va a tener una nueva colaboración con Star Wars que nos permitirá jugar con Luke Skywalker desde el miércoles 29 de abril de 2026.

Pueden verlo brevemente en acción en el siguiente tráiler. Como pueden notar, no es realmente un personaje completo nuevo sino que imitará los movimientos de Arcadia. Eso sí, tendrá su propio sable de luz y efectos.

Además de introducir a Luke Skywalker, la colaboración entre Brawlhalla y Star Wars de este año traerá de regreso a la tienda todo el contenido basado en la saga creada por George Lucas. También tendremos tres mapas sacados de las películas —Theed, Mustafar y Mos Eisley— y eventos inspirados en ellas. Pueden conocer todos los detalles al respecto en el sitio web oficial del juego.

También habrán tres nuevos emojis inspirados en El Retorno del Jedi.

Estos serán parte del paquete de pago que incluye a Luke Skywalker y a Darth Vader.

Brawlhalla es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac y para dispositivos móviles iOS y Android.