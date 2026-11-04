Ya está disponible la inesperada colaboración de Tragones y Mazmorras (Dungeon Meshi) con Dragon’s Dogma 2

Desde el lanzamiento de su expansión DLC Dark Arisen, Dragon’s Dogma 2 nos ha sorprendido con un par de colaboraciones tan inesperadas como divertidas. Primero nos regaló un peón claramente inspirado en Leon Kennedy de Resident Evil y ahora hace lo mismo con los personajes de la excelente serie de manga y anime Tragones y Mazmorras, también conocida como Dungeon Meshi o Delicious in Dungeon.

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Pueden ver el tráiler de este ‘crossover’ con subtítulos en español a continuación.

Gracias a este evento podemos reclutar gratis a dos Peones oficiales inspirados en Laios y en la maga elfa Marcille. Solo tenemos que ir a cualquiera de las Piedras de la Fisura que encontramos en el mapa para redimirlos y agregarlos a nuestro equipo. También podemos conseguir el conjunto de atuendos de Laios y Marcille.

Esta colaboración está disponible desde el martes 3 de noviembre de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC, pero tenemos solo hasta el jueves 28 de enero de 2027 para reclamarlos porque en esa fecha van a ser retirados. Quienes jueguen en Nintendo Switch 2 tendrán que esperar al miércoles 11 de noviembre para que estos peones aparezcan en las Piedras de la Fisura.

La espera por la segunda temporada de Tragones y Mazmorras (Dungeon Meshi, Delicious in Dungeon o como prefieran llamarla) se está haciendo algo demorada, pero poder luchar contra monstruos al lado de Laios y Marcille en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen ayudará a hacerla más soportable.

Dragon’s Dogma 2 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam. Dark Arisen es una expansión DLC de pago que requiere el juego base.