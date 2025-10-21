Fechas de las colaboraciones de Fortnite con Terrifier, Poppy Playtime, Merlina y R.E.P.O

El evento de Halloween del megapopular título de Epic Games este año ha sido bastante divertido. Además de divertidos cambios al mapa y excelentes nuevos objetos, los ‘crossovers’ han sido bastante interesantes. Las skins de Ghostface, Jason, Scooby Doo y El Raptor de El teléfono negro ya están el el juego, pero hay más por llegar. Las nuevas colaboraciones con ‘skins’ de Art el payaso, Huggy Wuggy, Merlina y los personajes de R.E.P.O están a punto de llegar a Fortnite y les vamos a decir la fecha en que van a llegar.

De acuerdo a los afiches promocionales oficiales que pueden ver más abajo, las colaboraciones de Fortnite con Terrifier, Poppy Playtime, Merlina y R.E.P.O. llegarán en las siguientes fechas:

Art el payaso (Terrifier) : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre Huggy Wuggy (Poppy Playtime) : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Merlina / Wednesday : viernes 24 de octubre

: viernes 24 de octubre R.E.P.O: sábado 25 de octubre

Estos atuendos estarán a la venta en la tienda desde cada día indicado a las 6:00 p.m. (México), 7:00 p.m. (Colombia, Perú, Ecuador), 9:00 p.m. (Argentina, Chile). Estarán disponibles durante algunas semanas y luego serán agregados a la rotación. No sabemos cuándo podrían volver a estar disponibles.

Además de estos ‘crossovers’ también sabemos que Fortnite tendrá una colaboración con Alien: Earth que agregará un atuendo del Xenomorfo que aparece en esa serie de televisión. Al momento de hacer esta nota no conocemos la fecha en que llegará, pero debería estar disponible antes de que termine el evento ‘Pesadillas’ el 1 de noviembre de 2025.