Pronto tendremos una colección con los juegos clásicos de Aventuras en pañales que salieron para Game Boy, Game Boy Advance y PlayStation

La nostalgia de los milenials no ha dejado que nos olvidemos de las aventuras de Tommy Pickles y sus amigos bebés. La serie Rugrats —mejor conocida como Aventuras en pañales— se emitió durante todos los años 90 y sigue viviendo en forma de mucho ‘merchandising’ (entre menos nos acordemos del ‘reboot’ de 2021, mejor) y en los videojuegos. En 2023 tuvimos un nuevo juego con estos personajes, pero pronto podremos volver a jugar también seis videojuegos clásicos de Aventuras en pañales que salieron para Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y PlayStation durante su apogeo.

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Limited Run Games anunció el lanzamiento de la compilación de juegos Rugrats: Retro Rewind Collection para Nintendo Switch y PlayStation 5. Saldrá a la venta de forma digital el viernes 15 de mayo de 2026 e incluirá los siguientes títulos:

Rugrats: Search for Reptar – (PlayStation, 1998)

– (PlayStation, 1998) The Rugrats Movie – (Game Boy/Game Boy Color, 1998)

– (Game Boy/Game Boy Color, 1998) Rugrats: Time Travelers – Game Boy Color, 1999)

– Game Boy Color, 1999) Rugrats: Studio Tour – (PlayStation, 1999)

– (PlayStation, 1999) Rugrats in Paris: The Movie – (Game Boy Color/PlayStation/Nintendo 64, 2000)

– (Game Boy Color/PlayStation/Nintendo 64, 2000) Rugrats: Castle Capers – (Game Boy Advance, 2001)

Todos los juegos Aventuras en pañales de esta compilación incluirán filtros de pantalla, la opción de salvar partida en cualquier momento y de «rebobinar» la acción.

La versión física de Rugrats: Retro Rewind Collection no saldrá el 15 de mayo de 2026 junto con la versión digital, pero se podrá precomprar anticipadamente. Habrá una edición de colección especial que incluirá una caja inspirada en PlayStation, la banda sonora, un llavero de Reptar y varias calcomanías. También tendremos una edición física para Game Boy Color (sí, para Game Boy Color) que incluye los juegos para esta plataforma.

Si consideran comprar una de las versiones físicas, tengan en cuenta que Limited Run Games es infame por los tiempos de espera que somete a los compradores. Van a necesitar mucha paciencia.

Rugrats: Retro Rewind Collection saldrá para PS5 y Nintendo Switch. No hay noticias aún sobre su lanzamiento en PC u otras plataformas.