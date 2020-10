Bethesda, que hace poco fue comprada por Microsoft, es principalmente conocida por franquicias como Fallout y The Elder Scrolls. Sin embargo, algunos de los juegos más interesantes que nos presentaron para las dos últimas generaciones de consolas pertenecen a las sagas Wolfenstein, Dishonored y Prey. Si no jugaron estos títulos, pronto tendrán una nueva oportunidad gracias a colecciones recopilatorias.

De acuerdo a una filtración de la Asociación de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB), Bethesda se prepara para lanzar Wolfenstein: The Alt History Collection y Dishonored & Prey The Arkane Collection. Inicialmente estaban listados solo para Xbox Series X|S, pero también se encontraron versiones para PlayStation 4 y Xbox One en la base de datos de Best Buy. No aparece ninguna referencia a posibles versiones para PS5 ni Nintendo Switch.

Wolfenstein: The Alt History Collection incluirá Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein 2: The New Colossus y Wolfenstein: Youngblood. Por su parte Dishonored & Prey The Arkane Collection tendrá Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider y Prey.

Ya podemos ver las supuestas portadas de estos títulos:

Según las filtraciones, la colección de Wolfenstein costaría $79.99 dólares en consolas de nueva generación (más de 300.000 pesos colombianos). La colección de Arkane costaría $59.99 (aproximadamente 230.000 pesos).

Estos son algunos de los mejores juegos de acción y sigilo de la pasada década. Definitivamente vale la pena darles una mirada, ya sea en la actual generación de consolas o la próxima.

Via: Polygon

Fuentes: Best Buy, ESRB