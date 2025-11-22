Videojuegos

Colombianos participantes y galería de fotos en el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]

Desde Brasil para el mundo.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

En los diferentes torneos oficiales de Pokémon como el Campeonato Mundial o los variados torneos regionales e internacionales, se dan cita entrenadores de todos los rincones del globo. Claramente Colombia no puede faltar y entre jueces y participantes, el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC] presenta a 30 colombianos compitiendo en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, 10 en videojuegos Pokémon Scarlet / Violet y tres en Pokémon GO.

En la División Máster de videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, se encuentran Diego Wilches, Fabián Daza, Fausto Gómez, Jairo Saboya, Jimmy Suarez, Juan Martín, Juan González, Luis Cañón, Mateo Arias y Nicolás Chávez.

- Publicidad -

En Pokémon GO, los tres representantes de Colombia son Carlos Avellaneda, Dilson Arévalo y Ricardo Cucalón.

Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería
Campeonato Pokémon Latinoamérica galería

Estamos en Sao Paulo, Brasil, desde donde les presentamos una galería de imágenes del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC] como un vistazo de lo que se vivirá en estos tres días de competencia. Recuerda que también puedes ver los resultados de las competencias en videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables y Pokémon GO; así como los diferentes regalos digitales que puedes reclamar para los juegos Scarlet / Violet de Switch, Pokémon TCG Live, Pokémon GO y Pokémon Unite. Estos tienen fecha de caducidad, así que apúrate antes de que sea demasiado tarde para redimirlos.

Regalos, códigos y drops para reclamar durante el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]
Star Citizen: todos los cambios y novedades de la actualización Alpha 4.4
Regalos, códigos y drops para reclamar durante el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]
Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]: ceremonia de apertura, transmisiones y resultados del Día 1 en videojuegos, JCC y GO
Uno de los mejores juegos de Warhammer está completamente gratis en Steam (noviembre 2025)
El Black Friday ya empezó, estas son las ofertas en videojuegos de Amazon
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Star Citizen: todos los cambios y novedades de la actualización Alpha 4.4
No hay comentarios

Lo último

MF Ghost: esta es la fecha de estreno de la tercera temporada
Anime y Manga
Cuando llegan Tomy y Daly a la tienda de Fortnite y qué trae su lote
Videojuegos
Hoyoverse revela Varsapura, su nuevo juego creado en Unreal Engine 5
Videojuegos
Genshin Impact versión Luna III (6.2): fecha, códigos, banners, eventos y más
Videojuegos