Colombianos participantes y galería de fotos en el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]

En los diferentes torneos oficiales de Pokémon como el Campeonato Mundial o los variados torneos regionales e internacionales, se dan cita entrenadores de todos los rincones del globo. Claramente Colombia no puede faltar y entre jueces y participantes, el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC] presenta a 30 colombianos compitiendo en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, 10 en videojuegos Pokémon Scarlet / Violet y tres en Pokémon GO.

En la División Máster de videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, se encuentran Diego Wilches, Fabián Daza, Fausto Gómez, Jairo Saboya, Jimmy Suarez, Juan Martín, Juan González, Luis Cañón, Mateo Arias y Nicolás Chávez.

En Pokémon GO, los tres representantes de Colombia son Carlos Avellaneda, Dilson Arévalo y Ricardo Cucalón.

Estamos en Sao Paulo, Brasil, desde donde les presentamos una galería de imágenes del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC] como un vistazo de lo que se vivirá en estos tres días de competencia. Recuerda que también puedes ver los resultados de las competencias en videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables y Pokémon GO; así como los diferentes regalos digitales que puedes reclamar para los juegos Scarlet / Violet de Switch, Pokémon TCG Live, Pokémon GO y Pokémon Unite. Estos tienen fecha de caducidad, así que apúrate antes de que sea demasiado tarde para redimirlos.