Comienza tus primeros pasos en Teyvat con esta guía de Genshin Impact

La espera ha terminado, después de meses de pruebas y expectativa, miHoYo finalmente ha lanzado la versión pública de Genshin Impact, la cual ya se encuentra disponible en PC, Android, iOS y PlayStation 4 (más adelante también en Switch). Mostrado como un particular título de fantasía lleno de singulares personajes, este “juego como servicio” está listo para recibir a todos los aventureros que busquen explorar los reinos del mundo de Teyvat.

Sin embargo, no hay que perdernos en el precioso horizonte que muestra Genshin Impact y recordar que este es un juego gratuito con un modelo de recompensas aleatorias —mejor conocido como gacha— que siempre los estará tentando a que pongan un poco de sus monedas del mundo real.

Con esta guía que hemos preparado, podrán aprender a manejar sus recursos y evitar que su aventura en Teyvat se vea truncada porque les faltan materiales o elementos para continuar, sin tener que poner un solo centavo.

No deseches a tu personaje principal

Al comenzar Genshin Impact, el juego te dará a elegir a dos personajes principales. Sin importar a quién escojas de los dos gemelos, las habilidades serán las mismas. miHoYo se ha encargado de darle una gran utilidad a este personaje y hacerlo imprescindible por una gran parte de la campaña.

Para empezar, es el único personaje de cinco estrellas garantizadas, por lo que sus estadísticas siempre serán altas al principio del juego. Adicionalmente, nuestros gemelos pueden intercambiar su afinidad elemental en cualquier momento, que los hace esenciales para misiones complejas.

Invierte bien en tus personajes de Genshin Impact

Aunque Genshin Impact tiene una amplia variedad de personajes, los recursos para subirlos de nivel se volverán cada vez más escasos. La única forma de subir efectivamente de nivel a los personajes es por medio de Libros de Experiencia, ya que los combates y misiones otorgan una cantidad mínima.

Lo recomendable es tener a la mano un personaje con por lo menos una afinidad elemental y tipo de arma diferente. Amber es uno de los primeros personajes que se une a la partida y su habilidad como arquera es esencial para librar enemigos a la distancia o resolver acertijos que requieran disparos largos. Por otra parte, los personajes que puedan manejar espadas a dos manos (Claymore) pueden destruir fuentes minerales en dos tajos, por lo que siempre es bueno tenerlos a la mano.

Aunque quisieras subir de nivel a cada uno de los personajes que se reciben por el sistema de Deseos implementado por miHoYo, no hay suficientes recursos para llevar esa tarea a cabo… a menos que quieras sacar de tu propio bolsillo para hacerlo. ¿Vas detectando la trampa?

Vigila tu barra de resistencia

¿Recuerdas cuando los furiosos fans de The Legend of Zelda: Breath of the Wild decían que esta era una copia descarada del juego? Bueno, tenían una parte de razón. Salvo por la duración de las armas, la jugabilidad de Genshin Impact es muy similar a este inmensamente popular título de Nintendo. Los jugadores pueden correr, nadar, escalar, cocinar y planear lentamente usando una especie de parapente.

Todas estas acciones requieren consumo de resistencia, el cual está medido en una barra que aparece cuando se ejecuta dicha acción. Es importante estar pendiente de este medidor para poder usar a tu personaje correctamente y evitar daños innecesarios.

Conoce la diferencia entre Experiencia de Personaje y Experiencia de Aventura

Si te estás dando cuenta que tus personajes suben de nivel, pero no puedes continuar la historia, es probable que aún no tengas la suficiente Experiencia de Aventura para seguir. La Experiencia de Aventura se incrementa cuando se explora a fondo la región en donde el personaje está situado. Para tener una idea por dónde empezar, el gremio de aventureros en la ciudad te dará un registro de misiones que incrementará tu experiencia y aumentar tu Rango Mundial para seguir la campaña.

No olvides mejorar y refinar tus armas

Similar al sistema de SINoALICE, Genshin Impact tiene una mecánica de mejoramiento de las armas, en las que se usan gemas de refinamiento u otras armas para subir el nivel. Al igual que con los Libros de Experiencia, estos deben usarse con mucha sabiduría. Lo recomendable es usarlas con armas que tengan un rango de cuatro estrellas como mínimo. Las armas de niveles inferiores es mejor usarlas como material de mejora.

Los calabozos consumen Resina, mucho ojo

Los calabozos y Abismos de Dominio son lugares de alto riesgo y alta recompensa que aumentan considerablemente las posibilidades de obtener botines de alto valor. Para evitar su abuso, miHoYo ha implementado un sistema de acceso temporal, mediante el consumo de Resina. Esta se recarga con el tiempo, pero también se puede acelerar su recarga usando objetos. Lo importante es tener la preparación suficiente para entrar a uno de estos peligrosos lugares y estar equipado con lo mejor para sobrevivir.

Recuerden revisar cuando cumplen logros en el juego para recibir Primogemas, las cuales son necesarias para invocar mediante deseos a más personajes y no dejen de revisar las encuestas de miHoYo para gemas gratis. Tampoco teman acaparar objetos, el inventario tiene un límite de 30.000 unidades, por lo que les tomará un buen tiempo llenarlo.