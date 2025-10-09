Comienzan los preparativos para PS6, Mark Cerny y Jack Huynh conversan sobre el futuro de Sony y AMD en los videojuegos

Sony Interactive Entertainment presentó un nuevo video con Mark Cerny, jefe de arquitectura de PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, y Jack Huynh, vicepresidente sénior y director general de informática y gráficos de AMD, quienes conversaron sobre la colaboración entre Sony Interactive Entertainment y AMD, centrada en la tecnología basada en aprendizaje automático para gráficos y jugabilidad.

En el video, Cerny y Huynh comparten tres avances tecnológicos en videojuegos que según ellos, generarán beneficios para toda la industria en el futuro, entre los que se encuentran:

Matrices neuronales: «En lugar de un conjunto de unidades de cómputo que trabajen por separado, hemos creado una forma de que colaboren, compartiendo datos y procesamiento como un único motor de IA enfocado. Esto revoluciona el renderizado neuronal. Modelos de aprendizaje automático más grandes, menor sobrecarga, mayor eficiencia y una escalabilidad mucho mayor a medida que aumentan las cargas de trabajo».

Núcleos Radiance: un nuevo bloque de hardware dedicado, diseñado para el transporte unificado de luz. Gestiona el trazado de rayos y el trazado de trayectorias en tiempo real, llevando el rendimiento de la iluminación a un nivel completamente nuevo. Esto permite que la GPU se concentre en lo que mejor sabe hacer, sombrear la escena. ¿El resultado? Un flujo de trabajo más limpio, rápido y eficiente, diseñado para la próxima generación de juegos con trazado de rayos.

Compresión universal: un sistema que evalúa cada dato que se envía a la memoria, no solo las texturas, y lo comprime siempre que sea posible. Solo se envían los bytes esenciales, lo que reduce drásticamente el uso del ancho de banda de la memoria. Esto significa que la GPU puede ofrecer más detalle, velocidades de fotogramas más altas y mayor eficiencia. Si bien estas tecnologías actualmente solo existen en simulación, se planea su inclusión en una futura consola dentro de unos años.

¿Es todo esto una retórica sobre PlayStation 6 o PS6? Puedes estar completamente seguro que sí, pero no podríamos afirmar todavía un año tentativo para su lanzamiento.