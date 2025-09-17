Videojuegos

¿Nostalgia por el primer Command & Conquer? El juego uruguayo Dying Breed es la solución

Con zombis en vez de tiberium.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Aunque de vez en cuando seguimos recibiendo juegos del género RTS (‘real time strategy’ o ‘estrategia en tiempo real’), ninguno tiene la magia que tenían esos primeros juegos de la saga Command & Conquer que jugamos en los años 90. Si sienten lo mismo que nosotros y ya agotaron la colección remasterizada de esos títulos, les recomendamos estar muy pendientes de Dying Breed, un juego que nos recuerda muchísimo al clásico de Westwood.

Este título está siendo desarrollado por el estudio independiente Sarnayer de Uruguay y será publicado por Microprose. Pueden ver su tráiler y ver por ustedes mismos las similitudes con el primer C&C a continuación.

Esta obra es descrita por sus mismos creadores como «Una carta de amor a la primera generación de juegos de estrategia en tiempo real». Definitivamente entendemos a qué se refieren porque los sistemas de construcción de bases, combates, secuencias de video con actores reales y banda sonora electrónica-metal no lleva de regreso a los tiempos de la guerra de la GDI contra NOD. La principal diferencia es una trama de ciencia ficción y terror en la que enfrentamos también monstruos y zombis.

Lo mejor de todo es que no vamos a tener que esperar demasiado para jugarlo. La fecha de lanzamiento del juego RTS Dying Breed en PC será el martes 7 de octubre de 2025. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.

