Cómo abrir la caja fuerte del apartamento en The Sinking City 2

El primer puzle que encontramos en The Sinking City 2 es una caja fuerte opcional que encontramos en uno de los apartamentos que recorremos camino hacia la Universidad de Miskatonic. En esta corta guía les vamos a decir cómo vincular las pistas para abrirla y si no son capaces, les vamos a decir cuál es la clave. Abrir esta caja fuerte también desbloquea el logro/trofeo ‘La herencia’.

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Antes que nada, esta es la ubicación de dicha caja fuerte. Todos los puzles del juego quedan marcados en el mapa con el ícono de una pieza de rompecabezas.

La primera pista nos dice está en el documento titulado ‘A Martin’ que está pegado de la misma caja fuerte y dice que la clave es «mi momento de mayor orgullo y más milagroso».

La segunda pista está en un documento en la tienda del primer piso, la misma habitación en la que encontramos los fusibles y al primer enemigo. Es una carta titulada ‘De una hermana» y en esta se mencionan que «han pasado 21 años» desde que se abrió la tienda y que el dueño «estaba muy orgulloso ese día».

Finalmente, en la misma habitación también encontramos el documento titulado ‘Cuado eléctrico de la compuerta’ que revela que el año es 1929.

Después de pasar por la tienda, no podemos regresar al segundo piso —donde está la caja fuerte— por el camino por el que vinimos. Tenemos que salir a la calle y volver a entrar por la puerta principal del edificio, pero con mucho cuidado porque ahora habrán bastantes enemigos allí.

Cuando volvamos al apartamento del segundo piso que tiene la caja fuerte, podemos ingresar la clave. Por si no la han adivinado, es el año en que se desarrolla la historia de The Sinking City 2 (1929) menos 21 años: 1908.

Al abrir la caja fuerte se desbloqueará el logro/trofeo de The Sinking City 2 ‘La herencia’ y podremos tomar dos recompensas:

Munición para pistola

Pastillas de dolorocida

Esperamos que esta guía del primer puzle de The Sinking City 2 les ayude a comenzar con buen paso su aventura en Arkham.

The Sinking City 2 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GoG.