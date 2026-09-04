Cómo abrir la caja fuerte del hotel Devil’s Reef en The Sinking City 2

Tomando en cuenta la gran cantidad de enemigos que hay en el hotel Devil’s Reef en The Sinking City 2, es muy buena idea tomarnos el tiempo para abrir la caja fuerte que hay en una habitación del tercer piso para conseguir potencia de fuego. Si no han podido resolver el acertijo de su combinación, en esta guía les decimos qué hacer.

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Como ya dijimos, esta caja fuerte se encuentra en el tercer piso del hotel, específcamente en la habitación 301.

Hay dos pistas que nos guían hacia la combinación. Una de ellas está en la habitación del lado (la cual se abre con la llave del personal) y la otra está en la recepción y es la letra de una canción llamada Baby, One More Tide, una obvia rerecencia a Baby, One More Time de Britney Spear.

Las palabras resaltadas hacen referencia a los números de la combinación.

Cuántas alas tiene un murciélago – Dos

Cuántas colas – Una

Cuántos corazones tiene un pulpo – Tres

Cuántos pecados capitales hay – Siete

Eso significa que la combinación para abrir la caja fuerte del tercer piso del hotel Devil’s Reef en The Sinking City 2 es 2137.

Al abrir la caja fuerte desbloqueamos el logro/trofeo ‘Canto de Sirena’ y recibimos las siguientes recompensas:

Empuñadura de Precisión de Voss para la pistola

Munición para pistola

Munición para escopeta

The Sinking City 2 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GoG.