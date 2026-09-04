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Cómo abrir la caja fuerte del hotel Devil’s Reef en The Sinking City 2

La pista está en el canto de la sirena.

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Tomando en cuenta la gran cantidad de enemigos que hay en el hotel Devil’s Reef en The Sinking City 2, es muy buena idea tomarnos el tiempo para abrir la caja fuerte que hay en una habitación del tercer piso para conseguir potencia de fuego. Si no han podido resolver el acertijo de su combinación, en esta guía les decimos qué hacer.

Como ya dijimos, esta caja fuerte se encuentra en el tercer piso del hotel, específcamente en la habitación 301.

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Hay dos pistas que nos guían hacia la combinación. Una de ellas está en la habitación del lado (la cual se abre con la llave del personal) y la otra está en la recepción y es la letra de una canción llamada Baby, One More Tide, una obvia rerecencia a Baby, One More Time de Britney Spear.

Las palabras resaltadas hacen referencia a los números de la combinación.

  • Cuántas alas tiene un murciélago – Dos
  • Cuántas colas – Una
  • Cuántos corazones tiene un pulpo – Tres
  • Cuántos pecados capitales hay – Siete

Eso significa que la combinación para abrir la caja fuerte del tercer piso del hotel Devil’s Reef en The Sinking City 2 es 2137.

Al abrir la caja fuerte desbloqueamos el logro/trofeo ‘Canto de Sirena’ y recibimos las siguientes recompensas:

  • Empuñadura de Precisión de Voss para la pistola
  • Munición para pistola
  • Munición para escopeta

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The Sinking City 2 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GoG.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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