Cómo atrapar todos los jabalíes dorados en God of War: Sons of Sparta

Si ya han pasado algo de tiempo recorriendo Laconia, seguramente encontrarán unos animales que son demasiado veloces, incluso para Kratos. En God of War: Sons of Sparta podemos encontrar seis jabalíes dorados que salen corriendo a toda velocidad en cuando nos acercamos, así que les diremos qué hacer para atraparlos, completar la misión ‘Cerdo Raudo’ y cuáles son las recompensas que obtenemos por hacerlo.

Cómo atrapar los jabalíes dorados antes de que salgan corriendo

Es muy posible que encuentren todos los jabalíes antes de tener las herramientas necesarias para poder hacer algo con ellos. Seguramente se dieron cuenta que al salir corriendo, estos animales dejan detrás un campo temporal que ralentiza a Kratos e impide que pueda alcanzarlos. ¿Qué podemos hacer entonces?

No podemos atrapar los jabalíes hasta avanzar lo suficiente en el juego como para mejorar las Sandalias victoriosas al nivel III, lo que nos da la habilidad ‘Carga victoriosa’ (Presionar ‘Cuadro’ al correr). Esta habilidad se obtiene como parte de la historia principal de God of War: Sons of Sparta.

Una vez tengamos esa habilidad, podemos acercarnos corriendo a uno de los jabalíes y presionar ‘cuadro’ con cierta distancia para alcanzarlo antes de que huya.

Dónde están los jabalíes dorados

Solo hay seis jabalíes dorados en el juego y a continuación les daremos la ubicación de cada uno de ellos.

Jabalí dorado en Río Eurotas

Esta justo en la entrada derecha del Templo de Dionisio. Como está justo en la parte izquierda de la pantalla, no podemos llegar desde ese lado. Debemos llegar por el lado derecho corriendo y usando la Carga victoriosa.

Jabalí dorado en Bosques de Laconia

Esta justo en la entrada izquierda del Templo de Artemisa, podemos llegar corriendo y usar la Carga Victoriosa por cualquiera de los dos lados.

Jabalí dorado en Pase de los Monumentos

Lo encontramos unas pocas pantallas a la derecha del campamento que conecta esta zona con Esparta, pero para poder atraparlo debemos llegar corriendo y usar la Carga victoriosa desde el lado derecho.

Jabalí dorado en Viña del Oeno

Lo tenemos a la vista cuando subimos a la parte superior de la Viña del Oeno. Solo tenemos que alejarnos un poco para tomar impulso y usar la Carga Victoriosa contra él.

Jabalí dorado en Monte Taigeto

Está en el pasillo al oeste del árbol de olivos de la zona. Donde hay geiseres de vapor. Como siempre, llegamos corriendo hacia él usando la carga victoriosa.

Jabalí dorado en la Estepa Árida

El último de los jabalíes dorados de esta guía de God of War: Sons of Sparta está en la zona este de la Estepa Árida, unas pantallas a la derecha del campamento del pasaje.

Al atrapar el último de los jabalíes completaremos la conquista ‘Cerdo Raudo’.

Recompensas por atrapar los jabalíes dorados

Cada vez que atrapamos a uno de los jabalíes recibiremos un Colmillo de oro.

Con el primero de ellos podemos comprar el Guris Emblema de la Fortuna a Circe.

Los otros cinco colmillos sirven para mejorar este guris hasta su máximo nivel.

Circe y los jabalíes

Los conocedores de las historias homéricas seguramente ya saben qué son los jabalíes dorados y cuál es su relación con Circe. Si no, pueden visitar a la bruja de la Isla de Eea tras atrapar a los seis jabalíes y conocer más de la historia.

No hay una recompensa extra por hacerlo, pero no se van a quedar con la duda, ¿o sí?