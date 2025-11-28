Videojuegos

Resident Evil Survival Unit celebra dos millones de descargas con un código promocional

Por tiempo limitado, los jugadores de Resident Evil Survival Unit recibirán una jugosa recompensa para celebrar las dos millones de descargas.

Por Cesar Salcedo
Resident Evil Survival Unit, el juego de estrategia para dispositivos móviles ambientado en el universo de zombis y armas biológicas de Capcom, está disponible desde el pasado 18 de noviembre. Ahora, la desarrolladora japonesa ha revelado que el título ha alcanzado en tan solo 10 días la nada despreciable cifra de dos millones de descargas en las tiendas en línea para iOS y Android. Para celebrar este hito, en las redes sociales del juego se compartió un código promocional que por tiempo limitado entregará una generosa recompensa a los jugadores de Resident Evil Survival Unit.

¿Cuál es y cómo canjear el código promocional para Resident Evil Survival Unit?

Cabe resaltar que el código promocional de las dos millones de descargas estará disponible hasta el 27 de mayo del 2026. Este código es 2M SURVIVORS y para activarlo en Resident Evil Survival Unit deben seguir las siguientes instrucciones:

  • Para canjear un código promocional de RE Survival Unit en iOS deben entrar a la siguiente URL e ingresar el código respetando espacios y mayúsculas junto con el “Operative ID” del juego.
  • Para canjear un código promocional de Resident Evil Survival Unit en Android deben ingresar al perfil del juego dándole clic a la foto de nuestro personaje en la esquina superior izquierda.
  • Luego deben ir a “Ajustes”.
  • En el siguiente menú deben dar clic a la opción “Código de regalo”.
  • Finalmente, solo deben ingresar el código en la casilla respetando mayúsculas y espacios.

¿Cuáles son las recompensas del código promocional?

  • Bengala avanzada x5
  • Bengala épica x3
  • 1K de alimentos x50
  • 1K de madera x50
  • 100 de hierro x100
  • 100 de petróleo x50
  • Gemas x300

Fuente: @RE_SU_EN

