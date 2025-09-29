Cómo completar el deseo ‘Gran sabor de Telalejana’ y saciar al Gran Gourmet Glotón en Silksong

Una de las misiones opcionales o ‘Deseos prometidos’ más interesantes de Hollow Knight: Silksong es ‘Gran sabor de Telalejana’. No solo porque nos sirve para desbloquear el logro/trofeo ‘Glotón’ y porque su recompensa nos permite aumentar el poder de nuestra arma, sino porque nos lleva por todo el mapa para hablar con otros personajes divertidos y consiguiendo «manjares». En esta guía les vamos a decir cómo completarla.

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra guía con la ubicación de las pulgas, otra sobre todas las herramientas y nuestra reseña del juego.

Cómo empezar el deseo ‘Gran Sabor de Telalejana’

Primero tenemos que acceder a la cocina de Cámaras Corales en La Ciudadela (Acto II). Debemos despertar a Leal Mergwin golpeando la vasija que está a su lado y hablar múltiples veces con él hasta que aparezca la pantalla en que podemos aceptar el Deseo Prometido

Ahora tenemos que conseguir cinco ingredientes o ‘Manjares’ diferentes que están repartidos por el mapa del juego:

Guiso de bayas musgosas

Néctar añejo

Loncha de Mensajero

Nuez de corteza

Gusasucio en escabeche

Dónde están todos los manjares de Telalejada

Ahora veamos dónde se encuentran cada uno de los ingredientes que necesitamos llevarle a Mergwyn para cumplir el deseo ‘El Gran sabor de Telalejana’ y saciar al Gran Gourmet para sacar el logro/trofeo ‘Glotón’ de Silksong.

Guiso de bayas musgosas

Para conseguir este manjar primero tenemos que completar el Deseo Prometido ‘Recolección de bayas’. En esta guía les decimos como hacerlo.

Si ya lo cumplimos, solo tenemos que regresar con el Druida Musgoso en Hogar Musgoso y pedirle que nos de el Guiso.

Néctar añejo

Este manjar lo vende Creige en Hogar a Medio Camino (Páramo Gris) por 480 Rosarios.

Cuando le paguemos, nos abrirá la puerta a su bodega para que vayamos por el Nectar. Les avisamos que tendrán que pelear una vez allí antes de poder tomar la recompensa.

Loncha de Mensajero

Para pode conseguir este ingrediente, primero tenemos que haber completado el Deseo ‘Mi mensajero desaparecido’ que nos pone la tendera de Campanilla después de derrotar al jefe Viuda. Para completar esta misión opcional, debemos ir a este punto de la larga habitación vertical que conecta Bosque Coraza con Valle Óseo y eliminar los enemigos que acosan a Tipp.

Al volver a Campanilla. Tipp estará en las plataformas sobre la tienda. Pero eso no es todo, si queremos el manjar, tenemos que rescatar también a Pill, el hermano de Tipp.

Hablamos con Tipp en Campanilla en el Acto II y nos pedirá que rescatemos a su hermano. El deseo que tenemos que activar para esto se encuentra en el tablero de mensajes de Campanilla.

Para continuar necesitamos las habilidades Garra elongada y Capa de Fayforno que conseguimos en la Ciudadela y en Monte Fay. Con esto podemos continuar nuestro camino hacia una área llamada Camino del Pecador si vamos por donde indican las siguientes imágenes.

Avanzamos por el nivel para encontrar a Pill. Tras derrotar a los enemigos que lo acosan y hablar con él, nos dirá que volverá a Campanilla.

Tras hablar con Till y Pill en Campanilla, activaremos el servicio de entregas. Seleccionamos Loncha de mensajero y se lo llevamos a Mergwin en Cámaras Corales.

¡Ojo! No es tan sencillo. No podemos usar el viaje rápido, tendremos que llegar allí en un tiempo limitado y no podremos recibir demasiados golpes o perderemos la carga.

Hay varias rutas que podemos seguir: por Escalones ajados, por Camino del Pecador, por Espesura Fatua y hasta por Aguas Biliares si nos sentimos valientes. Nuestra ruta recomendada para llevar la loncha del mensajero es cruzando el mapa de Silksong a través de la de Espesura Fatua.

La ruta a través de Escalones ajados también es válida. Solo escojan la que más les guste y si tienen dificultades, pueden hacer lo siguiente:

Descansar en la silla de Campanilla antes de comenzar

Recorrer la ruta eliminando a todos los enemigos y sin descansar en sillas.

Salir del juego y volver a entrar.

Recorrer la ruta sin encontrar enemigos.

Equipen las Tobilleras para correr rápido o usen el brebaje de las pulgas para ir más rápido, pero tengan cuidado de no chocar con obstáculos mientras corren. Cualquier tipo de daño reduce el tiempo que tienen para llegar a la meta y dos golpes ya podría ser suficiente para no alcanzar.

Nuez de corteza

Llegamos a esta área subiendo por el lado izquierdo de la hermana que nos enseña el ataque cargado en Escalones Ajados.

En la habitación vertical principal hay un desvío hacia la izquierda que debemos tomar. Si seguimos avanzando hacia la izquierda superando el reto de plataformas llegaremos al extremo de la habitación y podremos tomar el ingrediente.

Gusasucio en escabeche

Es la recompensa por derrotar a Lugoli en Camino del Pecador. En el mapa mostramos la ruta a seguir hasta donde está ella (no olviden activar el atajo en el camino).

Recompensa

Cuando tengamos los cinco manjares, podemos regresar con Mergwyn en la cocina de Cámaras corales. La recompensa es el Aceite que podemos llevar con el alfilero en Campanilla para mejorar nuestros ataques con la aguja.