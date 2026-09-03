Cómo completar la misión de historia de Geno ‘???’ en Fortnite

Tras la actualización del jueves 3 de septiembre de 2026, Fortnite recibió un nuevo grupo de misiones a completar: las misiones de historia de Geno. Pero hay un problema y es que la primera de ellas es un misterio que solo da como pista ‘???’. No se preocupen porque aquí les vamos a decir que es lo que hay que hacer para poder comenzar esta cadena de nuevas tareas que nos llevan a desbloquear un nuevo estilo para uno de los atuendos del pase de batalla.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Fortnite. Seguir

Así es como aparece la misión en la pestaña de misiones del juego:

La primera de las misiones de historia de Geno (1/8), la cual estará disponible por tiempo limitado en Fortnite solo dice ??? y tenemos que hacer 6 de lo que sea que es esa tarea para obtener 10,000 puntos de experiencia y poder continuar con la cadena de misiones. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer?

Afortunadamente, es algo sencillo y es algo que hacemos normalmente mientras jugamos batalla campal: Eliminar jugadores. Cuando eliminemos a otros seis jugadores —no importa si es en la misma partida o en varias— obtendremos los 10,000 PE y se desbloqueará la segunda misión.

Las demás misiones de historia son bastante normales (con excepción de la última) y lo que tenemos que hacer se marca en el mapa.

Hablar sobre Geno con La Innovación, Jones y La Orden.

Encontrar tres memorias del pasado de Geno

Visitar una consola de hackeo

Activar una consola de hackeo

Extraer tres Espíritus

Coleccionar la esencia de ocho jugadores eliminados

Disparar contra Geno

Tras realizar la última de las misiones de Geno (Dispararle) seremos eliminados de inmediato. La misión se marcará como completada al aterrizar en la siguiente partida y nos darán el hack se sala YourThoughtsAreMine para desbloquear el estilo ‘Maestro del Vació’ para la skin de Geno del pase de batalla.

Esta clave no funcionará a menos que hayamos completado todas las misiones de historia de Geno en Fortnite.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.