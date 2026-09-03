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Cómo completar la misión de historia de Geno ‘???’ en Fortnite

Geno es misterioso hasta para poner misiones.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Tras la actualización del jueves 3 de septiembre de 2026, Fortnite recibió un nuevo grupo de misiones a completar: las misiones de historia de Geno. Pero hay un problema y es que la primera de ellas es un misterio que solo da como pista ‘???’. No se preocupen porque aquí les vamos a decir que es lo que hay que hacer para poder comenzar esta cadena de nuevas tareas que nos llevan a desbloquear un nuevo estilo para uno de los atuendos del pase de batalla.

Así es como aparece la misión en la pestaña de misiones del juego:

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La primera de las misiones de historia de Geno (1/8), la cual estará disponible por tiempo limitado en Fortnite solo dice ??? y tenemos que hacer 6 de lo que sea que es esa tarea para obtener 10,000 puntos de experiencia y poder continuar con la cadena de misiones. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer?

Afortunadamente, es algo sencillo y es algo que hacemos normalmente mientras jugamos batalla campal: Eliminar jugadores. Cuando eliminemos a otros seis jugadores —no importa si es en la misma partida o en varias— obtendremos los 10,000 PE y se desbloqueará la segunda misión.

Las demás misiones de historia son bastante normales (con excepción de la última) y lo que tenemos que hacer se marca en el mapa.

  • Hablar sobre Geno con La Innovación, Jones y La Orden.
  • Encontrar tres memorias del pasado de Geno
  • Visitar una consola de hackeo
  • Activar una consola de hackeo
  • Extraer tres Espíritus
  • Coleccionar la esencia de ocho jugadores eliminados
  • Disparar contra Geno

Tras realizar la última de las misiones de Geno (Dispararle) seremos eliminados de inmediato. La misión se marcará como completada al aterrizar en la siguiente partida y nos darán el hack se sala YourThoughtsAreMine para desbloquear el estilo ‘Maestro del Vació’ para la skin de Geno del pase de batalla.

Esta clave no funcionará a menos que hayamos completado todas las misiones de historia de Geno en Fortnite.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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