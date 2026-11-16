Cómo completar la misión semanal ‘Abre contenedores mientras escuchas el reproductor de pistas de improvisación’ en Fortnite

Una de las misiones de la semana 3 de la mini temporada Cazatesoros tiene algo confundidos a muchos. Esta misión dice ‘Abre contenedores mientras escuchas el reproductor de pistas de improvisación’ o en inglés ‘Search containers while listening to the Jam Track Player’ y no son pocos los jugadores de Fortnite que no saben a qué se refiere. No se preocupen porque en esta pequeña guía les vamos a decir exactamente que hacer para completarla y puedan recibir sus 20,000 PE de recompensa.

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Solo sigan los siguientes pasos:

Activen el menú de gestos (Abajo en la cruz direccional si juegan con control)

Seleccionen ‘Pistas de improvisación’

Seleccionen la opción Escuchar (R3 si juegan en control, este es el análogo derecho)

Seleccionen cualquiera de las opciones de la rueda o del menú

Suelten abajo

Si lo hicieron correctamente, aparecerá la información sobre la canción (pista de improvisación) enb la parte derecha de la pantalla.

Lo único que tienen que hacer ahora es abrir todos los cofres (o cajas de alimentos, de munición, de varas de pescar, etc.) que puedan mientras suena la canción. Necesitan un total de 25 para completar la misión pero no tienen que hacerlo en una sola partida ni durante la misma canción.

Si la pista se interrumpe, solo tienen que volver a seguir los pasos de arriba para poner de nuevo a sonar la música y seguir abriendo cofres mientras la escuchan.

¡Eso es todo! Ya saben como completar la misión semanal de Fortnite ‘Abre contenedores mientras escuchas el reproductor de pistas de improvisación’ o en inglés ‘Search containers while listening to the Jam Track Player’. Ya pueden volver a enfocar su atención a la búsqueda del Token Pirata.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.