Cómo completar la misión «usa el reproductor de pista de improvisación» en Fortnite

Con la llegada de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 tenemos nuevas misiones semanales en la sección de ‘Momentos destacados’. La gran mayoría de ellas son bastante directas sobre lo que tenemos qué hacer a dónde debemos ir, pero hay una que parece estar resultando confusa para muchos jugadores. Es la misión que dice «usa el reproductor de pista de improvisación» o «Jam Track Player».

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Fortnite. Seguir

¿Dónde está ese reproductor? La descripción de la misión no lo dice ni lo marca en el mapa. Eso se debe a que muchos no están entendiendo realmente qué es lo que debemos hacer para completar el objetivo y ganar los 20.000 puntos de experiencia que promete. No se preocupen porque ya mismo les diremos qué es lo que hay que hacer.

Para completar la misión de la semana 1 «usa el reproductor de pista de improvisación» en Fortnite tenemos que entrar a una partida de batalla campal o cero puntuación y aterrizar en el mapa. Luego seguimos los siguientes pasos:

Activa la rueda de gestos manteniendo presionado ‘abajo’ en la cruz direccional del control o la tecla ‘B’ en el teclado.

manteniendo presionado ‘abajo’ en la cruz direccional del control o la tecla ‘B’ en el teclado. Navega hacia la pestaña de Pistas de improvisación usando el mouse, la pantalla táctil o el botón R1 en control.

usando el mouse, la pantalla táctil o el botón R1 en control. Selecciona cualquier de las pistas de improvisación que se encuentren allí (incluso si no hemos comprado ninguna, aparecerá una por defecto) asegurándonos que el mensaje de mitad del círculo diga Escuchar

¡Eso es todo! El reproductor de pistas al que se refiere esta misión no es un objeto que se encuentra en el mapa, sino la opción del menú que nos permite escuchar las pistas de improvisación que tenemos en el casillero.

El problema es que el reproductor de pistas de improvisación o ‘Jam Track Player’ no es una opción muy usada por los jugadores de Fortnite. Debido a eso, muchos no entendían a qué se refería exactamente la misión.

Esperamos que esta mini guía les haya servido para completar la misión y avanzar en el pase de batalla.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.