La mayoría de jugadores de Fortnite siguen buscando el esquivo Tesoro pirata, pero si quieren hacer algo diferente durante sus partida de batalla campal ahora hay nuevas misiones secretas que comienzan con llamadas de Bananín y que nos guían hacia cofres raros. En esta pequeña guía les vamos a decir dónde activar estas misiones y qué hacer para completarlas.

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Cómo activar las misiones urgentes secretas de Bananín

En ciertos lugares del mapa podemos escuchar el sonido de «llamada» de Fortnite y se marca un punto en el mapa. Si vamos allí podremos interactuar con un objeto que dice «Es Bananín…» y se activará la misión.

Tras activar la misión, comenzará una cuenta atrás y nos darán pistas para completar la misión. Aunque no nos dicen exactamente que hacer, los indicadores no dan mucho lugar a dudas. Una vez completada cada una de estas misiones nos darán 20,000 PE y usualmente podemos recolectar cofres raros o recompensas equivalentes a abrir un cofre raro. No sobra decir que en estos cofres también existe la posibilidad de encontrar tesoros como los atuendos dorados y el token de acceso a la tienda pirata.

En este mapa veremos dónde están cada una de estas misiones urgentes secretas de Bananín en Fortnite:

¡Vamos a jugar boliche! Derriba los pines

El mensaje de Bananín con el que activamos esta misión está detrás del muelle al oeste de Villa Amistad, en la parte noroeste del mapa.

En el mismo muelle, al norte del punto en que encontramos el mensaje, hay un grupo de pines acomodados como al final de una línea de bolos. Los derribamos de un golpe o a disparos para completar la misión.

¡Vamos a la cueva supersecreta! Entra a la cueva super secreta

El mensaje de Bananín que activa esta misión está cerca de la cascada que está justo al este de la Fortaleza de Lil’Uzu en la parte noreste del mapa.

Atravesamos la cascada y rompemos la roca que se ve en la captura para enctrar en la cueva secreta.

La cueva supersecreta está dentro de la cueva secreta. Debemos realizar un gesto frente a la pared del fondo para que se abra y así acceder a una zona en la que hay al menos un cofre raro.

¡Vamos a competir con patos! Iniciar la carrera de patos

El mensaje está al lado de las escaleras del edificio al lado del puente que esta al norte de Caverna Condednada y al este de Frontera Farol.

Justo al lado vemos una fila de patos de juguete de colores. Interactuamos con ellos para que caigan al río y completar la misión.

Si decidimos seguir a los patos durante la carrera, podemos obtener botín a lo largo del río de las cajas que rompen los patos y al final de la carrera nos darán botín equivalente a abrir un cofre raro, con altas probabilidades de obtener objetos legendarios o míticos.

¡Vamos a resolver un rompecabeza! Resuelve el rompecabezas de las ranas

Este mensaje de Bananín se encuentra en la parte suroeste de la isla en el centro del mapa, entre Frontera Farol y Loguetown.

Las ranas a las que se refiere la pista son las tres estatuas de ranas con las que podemos interactuar y que rodean la isla central por el sur, oeste y el norte.

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Estas se encuentran exactamente en los siguientes puntos del mapa.

Lo que tenemos que hacer es interactuar con cada una de las estatuas ranas múltiples veces para que giren miren hacia el centro del bosque, donde está la torre. La del norte debe mirar al sur, la del sur debe mirar al norte y la del oeste debe mirar hacia el este.

Cuando las tres apuntan al punto correcto, se completará la misión. No olviden ir a la isla central por los dos cofres raros que se abren.

¡Vayamos a buscar el tesoro del faro!

El mensaje está al lado de las escaleras de entrada al faro que se encuentra al oeste de Bahía Bulliciosa.

Debemos subir el faro e interactuar con la luz que dice ‘Encender faro’.

Seguimos la luz del faro encendido con la cámara llegará a un punto en que revelará un cofre raro. Para completar la misión debemos bajar y abrir el cofre.

No se preocupen si cuando llegan al cofre este ha desparecido. Solo esperen a que el haz de luz vuelva a pasar por el mismo lugar y el cofre reaparecerá.

Encuentra el tesoro del cenote

La llamada de Bananín en Caverna Condenada solo aparece momentos antes del mediodía en el juego. Si ya es la tarde o la noche, no aparecerá.

Una vez activa la llamada, podemos ir a la parte alta dentro del cenote para ver cómo la luz del sol hace aparecer dos cofres. Al abrirlos completaremos la misión.

Completar todas las misiones urgentes secretas de Bananín en Fortnite nos recompensa con un total de 120,000 PE (suficientes para subir un nivel y medio) y con una buena cantidad de botín de alta calidad. Esperamos que esta guía les haya sido útil.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.